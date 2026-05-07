Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала использование английского языка вместо русского во время недавней встречи лидеров Армении и Украины.
Мария Захарова подвергла резкой критике выбор английского языка для общения премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Подобный формат диалога представитель ведомства сочла откровенным проявлением неуважения к гражданам обеих стран.
«Это какое-то дешевое шоу... Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке - мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать, - так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство», – заявила дипломат в ходе регулярного брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом украинского лидера в Ереване. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве. Политики обсудили расширение двустороннего сотрудничества на полях саммита Европейского политического сообщества.