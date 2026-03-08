Украина попыталась сорвать возвращение России на Венецианскую биеннале

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заявление с таким требованием сделали глава украинского МИД Андрей Сибига и министр культуры страны Татьяна Бережная, передает РБК.

«Призываем организаторов Венецианской биеналле пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах», – подчеркивается в документе.

В начале марта журнал ARTnews сообщил о планах Москвы возобновить присутствие на смотре современного искусства после трехлетнего отсутствия. Российский павильон должен открыться на выставке, которая пройдет в Венеции с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Проект «Дерево укоренено в небе» продемонстрирует художественное богатство отдаленных регионов.

В последний раз Россия принимала участие в биеннале в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил противоречие запрета российского павильона в Венеции традиционному итальянскому подходу к искусству.