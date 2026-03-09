Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Два человека погибли при пожаре в жилом доме Зеленограда
Два человека погибли во время пожара на 10 квадратных метрах в жилом доме в подмосковном Зеленограде, сообщили в экстренных службах.
Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Зеленограде, передает РИА «Новости». Сообщение о возгорании поступило в 17:48: пожар произошел по адресу Зеленоград, корпус 815. В одной из квартир на девятом этаже загорелись личные вещи, площадь возгорания составила 10 кв. метров.
В экстренных службах уточнили: «В горевшей квартире обнаружены двое погибших. Эвакуация не проводилась». Пожарные оперативно ликвидировали огонь на указанной площади, пострадавших среди других жильцов нет.
В прокуратуре Москвы сообщили, что оба погибших были мужчинами, один из них, по предварительной информации, являлся владельцем квартиры. Причины пожара пока устанавливаются – их определит пожарно-техническая экспертиза.
Процессуальная проверка по факту случившегося проводится и находится под контролем прокуратуры округа. Следователи и эксперты продолжают работу на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где произошла трагедия. При пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков. Известно, что именинница смогла спастись во время ЧП.