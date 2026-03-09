Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Трамп заявил, что решение об окончании кампании в Иране примет с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил изданию Times of Israel о том, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Трамп заявил, что Иран уничтожил бы Израиль, если бы его и Нетаньяху не было у власти.
«Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано. Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль», – сказал он газете Times of Israel.
На вопрос о том, кто будет решать, как долго длиться войне с Ираном президент США ответил, что отчасти решение будет обоюдным, к тому же этот момент они с Нетаньяху уже обсуждали.
«Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено», – сказал он, указав, что, хотя Нетаньяху и будет участвовать в принятии решения, окончательное слово останется за президентом США.
Кроме того Трамп считает, что после принятия решения об окончании войны в Иране необходимости у Израиля возобновлять ее не будет.
Глава Белого дома отказался рассматривать такую возможность даже теоретически, добавив: «Я не думаю, что в этом будет необходимость».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.
