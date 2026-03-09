  • Новость часаРоссия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    9 марта 2026, 05:30 • Новости дня

    Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

    Трамп заявил, что решение об окончании кампании в Иране примет с Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил изданию Times of Israel о том, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Трамп заявил, что Иран уничтожил бы Израиль, если бы его и Нетаньяху не было у власти.

    «Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано. Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль», – сказал он газете Times of Israel.

    На вопрос о том, кто будет решать, как долго длиться войне с Ираном президент США ответил, что отчасти решение будет обоюдным, к тому же этот момент они с Нетаньяху уже обсуждали.

    «Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено», – сказал он, указав, что, хотя Нетаньяху и будет участвовать в принятии решения, окончательное слово останется за президентом США.

    Кроме того Трамп считает, что после принятия решения об окончании войны в Иране необходимости у Израиля возобновлять ее не будет.

    Глава Белого дома отказался рассматривать такую возможность даже теоретически, добавив: «Я не думаю, что в этом будет необходимость».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    Эксперт Юрий Кнутов оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро.

    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 21:12 • Новости дня
    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

    Совет экспертов: Новый лидер Ирана сохранит фамилию погибшего предшественника

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране избрали преемника погибшего духовного лидера, который будет носить ту же фамилию, что и его предшественник.

    Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

    «Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

    Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

     Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.

    8 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока

    Командование Ирана предупредило о возможных ударах по нефтеобъектам региона

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные заявили о готовности нанести удары по топливно-энергетическим объектам Ближнего Востока в ответ на атаки США и Израиля.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по объектам топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке в случае продолжения атак США и Израиля на иранскую энергосферу, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что ответ будет симметричным и затронет инфраструктуру региона.

    Военные обратились к руководителям исламских государств с призывом повлиять на Вашингтон и Тель-Авив. «Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действий в регионе», – говорится в заявлении.

    В командовании отметили, что до сих пор Иран воздерживался от «любого рода подобных шагов», несмотря на осведомленность о всей топливно-энергетической инфраструктуре соседних стран и наличии наступательных возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана предупредила о непредсказуемых последствиях для ядерной энергетики Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран наносит удары только по объектам США, находящимся в соседних странах, а не по самим соседям.

    8 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    8 марта 2026, 17:55 • Новости дня
    Оман назвал аморальными удары Израиля и США по Ирану

    Глава МИД Омана раскритиковал удары по Ирану и ответные атаки Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В конфликте вокруг Ирана Мускат осудил как удары Израиля и США по исламской республике, так и ответные атаки Тегерана по арабским соседям.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди прокомментировал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются как аморальными, так и незаконными. Но ответные меры Ирана против своих соседей также вызывают глубокое сожаление и неприемлемы», – написал дипломат в соцсети.

    Глава внешнеполитического ведомства призвал участников противостояния к прекращению огня и срочному возвращению к дипломатическому диалогу. Ранее чиновник выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупные города, включая иранскую столицу. Корпус стражей исламской революции ответил масштабной атакой на израильские объекты. Целями также стали Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Саудовская Аравия ранее решительно осудила нарушение Ираном суверенитета Бахрейна, Иордании, Катара и Кувейта.

    Посольство США в Омане повысило уровень опасности поездок в страну до третьего из-за риска вооруженных конфликтов.

    9 марта 2026, 00:20 • Новости дня
    Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    @ IMAGO/Alon Davi/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Избранный аятолла Сейед Моджтаба Хамнеи является сыном погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    «Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хамнеи третьим лидером Исламской Республики Иран», – сообщило агентство IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, закончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1968 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1971 года.

    В 1971 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 1977 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошёл курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподаёт различные дисциплины.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, до последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана. Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    8 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране

    Jerusalem Post: ОАЭ отрицают причастность к атаке на опреснительную установку в Иране

    @ Walter G. Allgoewer/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенные Арабские Эмираты непричастны к удару по опреснительной установке на иранской территории, сообщил высокопоставленный источник.

    Абу-Даби не имеет отношения к инциденту, сказал собеседник Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Государство не участвовало в каких-либо военных акциях против соседней страны, добавил он.

    До этого израильские СМИ сообщили о первой атаке военных ОАЭ по объекту инфраструктуры на территории Ирана. Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на американской базе Аль-Дафра в Эмиратах. В Тегеране этот удар назвали возмездием за нападение на школу.

    8 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    В США обвинили Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти связывают нехватку своих вооружений для конфликта с Ираном с масштабными поставками на Украину, что усиливает критику в адрес Владимира Зеленского, отмечают в Британии.

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вашингтон обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в возникших проблемах США во время боевых действий с Ираном, передает РИА «Новости».

    В эфире YouTube-канала The Duran он отметил: «Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны».

    По словам эксперта, представители Демократической партии США в ближайшее время прекратят поддерживать Киев из-за того, как развивается военная операция в Иране. Меркурис также подчеркнул, что такая позиция может серьезно повлиять на будущее украинской поддержки со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная позиция Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки Дональда Трампа.

    В то же время, другие западные СМИ предполагали, что Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.

    8 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    WP: Иран получил от Китая компоненты для баллистических ракет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские суда вывезли из китайского порта химикаты для производства ракетного топлива, необходимые для строительства баллистических ракет, заявляет американская пресса.

    Китайский порт покинули два иранских грузовых судна с партией химикатов, предположительно предназначенных для создания твердого ракетного топлива, передает RT со ссылкой на Washington Post.

    Спутниковые снимки зафиксировали иранские корабли, которые могут транспортировать компоненты для ракетного вооружения. «Суда Shabdis и Barzin, способные перевозить до 6500 и 14 500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая», – говорится в материале.

    Терминал специализируется на погрузке химической продукции, включая перхлорат натрия. Данное вещество необходимо Тегерану для выпуска твердого топлива, применяемого в баллистических ракетах.

    Уточняется, что сухогрузы следуют в иранский порт Бендер-Аббас. Подобные действия могут указывать на смену курса Пекина, который прежде воздерживался от шагов, способных обострить отношения с США.

    Ранее сообщалось, что иранские военные ударили по вертолетной базе США в Кувейте баллистическими ракетами.

    До этого Израиль нанес авиаудар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.

    8 марта 2026, 23:27 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Бен Заидом

    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    «Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране», – сообщила в Telegram-канале пресс-служба МИД России.

    По мнению глав внешнеполитических ведомств, возобновление политико-дипломатических усилий поможет согласовать договоренности о надежной и долгосрочной безопасности в регионе.

    Стороны договорились поддерживать регулярный контакт и продвигать согласованные позиции на площадках ООН и других международных организациях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАЭ в воскресенье впервые нанесли удар по территории Ирана. ПВО ОАЭ начала отражать ракетную атаку со стороны Ирана.

    Лавров заявил о необходимости созвать саммит «пятерки» СБ ООН.

    8 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране

    ЦАХАЛ подтвердил убийство главы центрального штаба ВС Ирана Бабаиана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаудара по Тегерану погиб генерал Абу аль-Кассем Бабаиан, возглавлявший штаб войск ПВО Ирана и координировавший операции против Израиля.

    Израильская авиация совершила атаку, уничтожив руководителя военного штаба верховного лидера Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, передает ТАСС. Генерал также возглавлял центральный штаб вооруженных сил исламской республики, известный как «Хатам-аль-Анбия».

    В пресс-службе ЦАХАЛ раскрыли причины охоты на военачальника. «Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций», – подчеркнули израильские военные.

    Погибший офицер был назначен на высокую должность после смерти своего предшественника Али Шадмани. Тот также стал целью израильских ВВС и был убит в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба армии Израиля в июне 2025 года сообщила о ликвидации предыдущего начальника штаба ПВО Ирана генерала Али Шадмани. Израильские военные в начале марта уничтожили в Тегеране исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом спецназа КСИР Дауда Али Заде. Иранские власти официально подтвердили гибель глав Минобороны и Генштаба республики.

    8 марта 2026, 19:00 • Новости дня
    США: Страны Ближнего Востока скоро могут начать военные действия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Ближнего Востока в ближайшие недели могут предпринять серию дипломатических шагов и военных атак, заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майкл Уолтц.

    «Ожидаю, что в ближайшие дни и недели вы увидите с их стороны дополнительные дипломатические и, возможно, военные действия», – сказал Уолтц, передает РИА «Новости».

    При этом американский дипломат отказался приводить подробности планируемых шагов со стороны ближневосточных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о перехвате запущенных с иранской территории ракет. Израильские военные предприняли попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    8 марта 2026, 21:49 • Новости дня
    В Израиле заявили о судьбоносной войне на долгие годы

    Глава Генштаба Израиля назвал текущий конфликт войной поколения

    Tекст: Мария Иванова

    Военные действия на Ближнем Востоке продлятся еще долгое время и станут определяющими для безопасности еврейского государства, заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Генерал-лейтенант Эяль Замир на совещании с командирами выразил уверенность в продолжительности конфликта, передает ТАСС.

    «Последние два года в Израиле действует режим чрезвычайного положения. Сейчас нам больше всего нужны настойчивость и терпение», – подчеркнул военачальник.

    Хотя выступление касалось операции против движения «Хезболла», слова о сроках относились ко всему театру военных действий. Замир назвал кампанию войной поколения, которая определит будущее и безопасность страны на долгие годы.

    Ранее США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, объяснив это ядерной угрозой Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд чиновников. Иранский КСИР ответил атаками на объекты в Израиле и на американские базы в арабских странах.

    В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана, ответственность за который взяла «Хезболла». В ответ израильские ВВС нанесли массированные удары, а Генштаб объявил о начале наступательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал солдатам ЦАХАЛ готовиться к длительной кампании против Ирана. Официальный представитель израильской армии заявил о продолжении боевых действий до полного выполнения поставленных целей.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин указала на отсутствие временных границ для проведения операции.

