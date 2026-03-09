Подростки-спортсмены и тренер пострадали от обломков БПЛА близ Токмака

Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Из-за обломков БПЛА в Запорожской области ранены трое подростков и тренер
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил об «очередном акте вопиющего терроризма» со стороны киевского режима – трое подростков спортивной школы и тренер пострадали от обломков БПЛА, рухнувших на школьный автобус.
«БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Ранения получили ученики школы – парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер – мужчина 1974 года рождения», – написал он.
Балицкий добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
