Из-за обломков БПЛА в Запорожской области ранены трое подростков и тренер

Tекст: Катерина Туманова

«БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Ранения получили ученики школы – парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер – мужчина 1974 года рождения», – написал он.

Балицкий добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек. Украинский дрон убил родителей на глазах детей в Запорожской области. При атаках ВСУ в Запорожской области погибли два человека.



