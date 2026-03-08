Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.2 комментария
Аэропорт Краснодара временно приостановил прием и выпуск самолетов
В аэропорту Краснодара ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов
В краснодарском аэропорту Пашковский введены временные ограничения на взлеты и посадки самолетов.
В краснодарском аэропорту Пашковский начали действовать временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Авиационные власти приняли решение о корректировке расписания полетов с целью обеспечения безусловной безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.
Ограничительные меры носят временный характер и направлены на исключение любых рисков для гражданской авиации в зоне ответственности аэропорта.
Ранее в воскресенье аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск самолетов.