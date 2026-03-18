На Камчатке арестовали директора УК после гибели женщины от ледяной глыбы
Руководителя коммунальной службы на Камчатке заключили под стражу после того, как ледяная глыба пробила крышу остановки и насмерть придавила местную жительницу, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Городской суд Петропавловска-Камчатского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для директора ООО УК «Актив», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Решение принято в рамках расследования дела о гибели человека из-за падения наледи.
Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Задержанный полностью признал свою вину.
Инцидент произошел днем 17 марта, с кровли пятиэтажного дома на Советской улице сорвалась крупная ледяная масса. Глыба пробила крышу автобусной остановки, где в тот момент находилась 54-летняя женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.
