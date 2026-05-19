В Москве восьмерых глав районов освободили от должностей

В Москве восьмерых глав управ районов освободили от должностей по их желанию

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий документ за подписью мэра опубликован на официальном портале столичного правительства. «О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», – говорится в документе.

Свои кресла освободили Андрей Журавлев из Крюково, Иван Лахно из Крылатского, Евгений Мамутов из Северного Тушино и Юрий Нечаев с Арбата. Также уволились Игорь Овчинников из Савеловского района, Алексей Прокудин из Северного Бутово, Олег Пундель из Кузьминок и Сергей Титов из Восточного Измайлово.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мэр столицы Сергей Собянин решил сократить штат московских госслужащих на 15%.

В апреле пост главного архитектора Москвы по собственной инициативе покинул Сергей Кузнецов. Двумя годами ранее от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики освободили Андрея Бочкарева.