Подмосковный город ввел запрет на прокат электросамокатов

В Люберцах ввели запрет на прокат электросамокатов
Власти Люберецкого городского округа приняли решение ограничить деятельность кикшеринговых компаний на всей территории округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
Запрет касается Люберец, Дзержинского, Томилино, Красково, Малаховки, Октябрьского, Островцов и поселка Мирный, уточнил Волков в своем канале в Max.
Волков подчеркнул, что решение связано с вопросами безопасности жителей. «Только за прошлый год зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из общего числа пострадавших – 9 детей в возрасте от 12 до 16 лет. К сожалению, одно из этих происшествий – с летальным исходом взрослого человека», – отметил он.
По словам главы округа, местные жители также регулярно жаловались на неправильную парковку электросамокатов: их бросали на газонах, во дворах и на пешеходных зонах. За последний год поступило более ста подобных обращений.
Кикшеринговые компании смогут возобновить работу только после согласования всех вопросов с администрацией и ГАИ, включая перечень мест для парковки, порядок эксплуатации и схемы взаимодействия с властями.
В сентябре прошлого года самокатчик сбил беременную женщину в Москве, а в августе в Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся.