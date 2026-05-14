В Петербурге раскрыли крупный центр телефонных мошенников
Силовики выявили в Северной столице подпольный узел связи, обеспечивавший телефонных аферистов с Украины технической поддержкой и тысячами телефонных номеров, сообщил источник в правоохранительных органах.
Нелегальный технический центр выявили на Красносельском шоссе в Петербурге, сказал собеседник РИА «Новости».
Оперативники провели обыск в квартире, откуда велась активная поддержка злоумышленников, находящихся на Украине.
«При обыске на месте задержан администратор центра, который управлял 21 сим-боксом, находившемся в одной из комнат. Также при обыске силовики нашли более 6 тыс. сим-карт различных мобильных операторов», – добавил источник.
В отношении задержанного администратора завели уголовное дело. Ему вменяют незаконное использование оборудования для пропуска трафика и организацию передачи данных, необходимых для авторизации в интернете.
В феврале правоохранители пресекли работу подпольного телекоммуникационного узла украинских мошенников в Ленинградской области. В конце прошлого года силовики ликвидировали в Петербурге технический центр для массовых телефонных обзвонов.