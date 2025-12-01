В Петербурге ликвидирован техцентр звонивших с Украины мошенников

Tекст: Вера Басилая

Двое подозреваемых были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, сообщила в Telegram-канале Волк.

По данным МВД, один из задержанных вступил в сговор с зарубежными мошенниками, создав вместе с сообщником стационарные технические центры в Петербурге и Тольятти. Это позволило организовать массовые телефонные рассылки потенциальным жертвам и поддерживать работу абонентских терминалов для хищения денег.

Еженедельно злоумышленники получали оплату за свою деятельность в криптовалюте. При обысках у них были изъяты 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт, компьютерная техника и средства связи. Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 274.3 УК РФ, подозреваемые задержаны по ст. 91 УПК РФ.

Сейчас фигурантов подозревают как минимум в 24 случаях мошенничества, совершенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других российских регионах, включая Ярославскую, Воронежскую, Томскую, Ростовскую области, а также Пермский, Приморский, Хабаровский края и Республику Бурятия.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ликвидация центра позволила блокировать порядка 30 тыс. мошеннических звонков, поступавших с территории Украины ежедневно.

Ранее правоохранители выявили масштабную схему перевода средств граждан на криптокошельки иностранным кураторам.

Петербургские полицейские задержали местного жителя, который арендует квартиры для работы мошеннических кол-центров с марта 2025 года и получает оплату в криптовалюте.

Стражи порядка в Петербурге задержали жителей Пензенской области, оказывавших техническую поддержку зарубежным мошенникам, связанным с украинскими кол-центрами.

В Подмосковье в сентябре 2025 года задержали подозреваемых, организовавших офис для обналичивания денег телефонных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.