Во Львове отключили часть больниц и весь электротранспорт

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что с этой ночи в городе отключены от электричества часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Он отметил, что это стало следствием изменения подхода правительства к определению критичности предприятий, из-за чего даже аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы теперь работают по графикам отключений.

«Это нонсенс!» – заявил Садовой в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что пытается выйти на связь с кабинетом министров для исправления сложившейся ситуации.

По его словам, новые правила требуют корректировки, чтобы городские службы и медицинские учреждения могли функционировать бесперебойно.

Ранее премьер Украины Юлия Свириденко объявила, что кабмин поручил областным администрациям сократить перечень критически важных объектов, которые должны обеспечиваться электричеством без перебоев. Также было распоряжение отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.

В последнее время на Украине ежедневно вводятся графики отключения электричества из-за дефицита мощности в энергосистеме. Массовые отключения начались 10 октября, власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях сетей и коммунальных систем, признавая ситуацию очень сложной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ухудшения погодных условий в Хмельницкой и Тернопольской областях произошло отключение электричества в 43 населенных пунктах. Отключение света в двух районах Николаевской области на юге Украины зафиксировали после сообщений местных властей.