На западе Украины произошло массовое отключение электричества

Более сорока населенных пунктов на Украине отключились от электричества из-за непогоды

Tекст: Денис Тельманов

Министерство энергетики Украины заявило о том, что из-за неблагоприятной погоды полностью или частично отключены от электроснабжения 43 населенных пункта в западных регионах страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства, уточняется, что речь идет о Хмельницкой и Тернопольской областях.

В министерстве объяснили, что причиной стали сложные погодные условия, которые повлияли на объекты энергетической инфраструктуры. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже ведутся профильными службами.

Ранее украинские СМИ сообщали, что часть города Ровно также столкнулась с перебоями в электроснабжении из-за аварийной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов повредила объект инфраструктуры в Одессе и области.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что часть электроэнергии, произведенной на Запорожской АЭС, может быть направлена на Украину в зависимости от будущих договоренностей.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.