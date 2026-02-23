Чем грозит Мексике убийство наркобарона

Tекст: Геворг Мирзаян

22 февраля, на первый взгляд, должно считаться днем триумфа для мексиканских силовиков. Им удалось окружить и ликвидировать в городке Тапальпе, что в штате Халиско, одного из самых разыскиваемых людей в стране – Немесио Рубена Осегера Сервантеса, более известного как Эль Менчо. Лидера самого жестокого и опасного картеля страны «Халиско новое поколение» и, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками Майка Виджила, одного из крупнейших наркомафиози в истории мировой наркоторговли.

Казалось бы, это триумф и лично президента Мексики Клаудии Шейнбаум. После прихода к власти в октябре 2024 года она отказалась от «умиротворяющей» политики ее предшественника Лопеса Обрадора в отношении картелей и объявила войну организованной преступности.

«Наркоцарем» – то есть ответственным за эту войну, которому должны подчиняться все силовики – она назначила главу своей службы безопасности (в бытность Шейнбаум мэром Мехико) Омара Гарсию Арфуша, который сразу же начал оправдывать оказанное ему доверие. В итоге с октября 2024 года по декабрь 2025-го силовики арестовали почти 39 тыс. человек за насильственные преступления, изъяли 20 тыс. единиц оружия и уничтожили 1760 нарколабораторий, что в несколько раз больше, чем за аналогичный период при других президентах. И убийство Эль Менчо, за которым власти охотились долгие годы, должно было стать уже не количественным, а качественным показателем работы.

Однако в реальности триумф Шейнбаум выглядит скорее как яркая тактическая победа без стратегических преимуществ. Более того, стратегически и Шейнбаум, и вся Мексика могут оказаться в проигрыше.

Так, сразу же после убийства Эль-Менчо в Мексике и уж тем более в штате Халиско и его столице Гвадалахаре не было заметно никаких народных гуляний и бурных празднований. «В Гвадалахаре воцарилась жуткая тишина. Улицы были в основном пусты, а большинство предприятий, включая автозаправки, закрылись, так как жители оставались дома», – описывали на местах ситуацию журналисты The New York Times.

Жители понимали, что картель будет мстить за своего босса – и оказались правы.

Боевики картеля устроили хаос в половине штатов страны: они организуют нападения на банки, перекрывают дороги подожженными автомобилями, продолжают нападать на силовиков.

И это не какие-то там партизаны с автоматами – еще пять лет назад это уже была самая настоящая армия. «У них огромные деньги, оружие последнего поколения, военизированные группировки и специальные военные транспортные средства», – рассказывал о них тогда мексиканский эксперт по картелям Эдуардо Герреро. По его словам, в малых и средних городах отряд из 50 боевиков картеля мог одолеть любую местную полицию.

Власти Мексики не первый раз арестовывают или убивают лидеров картелей. Это в лучшем случае приводит к временному хаосу в криминальных организациях, когда наследники делят власть или конкурирующие картели устраивают передел сфер влияния. «Ослабление одного картеля, конечно, укрепляет другой», – признает сам «наркоцарь» Омар Гарсия Арфуш. И после кровопускания (сопровождающегося массовым насилием на улицах) появляется новый Эль-Менчо или новый доминирующий картель, с собственной армией и экономической мощью.

Трагедия ситуации в том, что даже сверхжесткая политика мексиканских властей в отношении картелей недостаточна для решения проблемы. «Проблема организованной преступности уже превзошла институциональные возможности Мексики», – говорит Эдуардо Герреро.

Для уничтожения картелей, ставших, по сути, параллельной властью в стране, Мексике нужна помощь США. Вашингтон должен эффективно бороться с притоком наркотиков через южную границу (за счет которых живут и процветают картели), а также прекратить экспорт в Мексику стрелкового и иного оружия, свободно продаваемого в южных штатах (за счет которого картели вооружаются).

Сделать это США не могут. Для прекращения потока наркотиков у них нет сил, а для прекращения продажи оружия картелям – желания (Национальная стрелковая ассоциация, объединяющая частных продавцов оружия, является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии).

Зато Вашингтон может сделать другое – использовать нынешний хаос в Мексике в своих целях.

Номинально США принимали участие в ликвидации Эль-Менчо. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призналась в том, что Вашингтон предоставил разведданные для проведения операции.

Номинально американцы также похвалили Мексику за проведенную операцию. «Это большое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира. Хорошие парни сильнее плохих», – написал бывший посол США в Мексике, а ныне замгоссекретаря США Кристофер Ландау. Да и, как пишут мексиканские эксперты, убийство Эль Менчо является «серьезным сигналом для США, говорящим о приверженности нынешнего правительства борьбе с организованной преступностью».

Однако Вашингтон уже поспешил обвинить Клаудию Шейнбаум в том, что она неспособна справиться с начавшимся хаосом на улицах мексиканских городов. Этот хаос прямо угрожает американским интересам (Гвадалахара – один из мексиканских городов, где в июне начнутся матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимают одновременно США, Мексика и Канада), а также жизням американских граждан. Госдепартамент уже рекомендовал американцам, находящимся сейчас в мексиканских штатах Халиско, Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, оставаться на местах и никуда не перемещаться.

И если сейчас те же американские туристы погибнут от рук боевиков, то Трамп может использовать это как повод использовать для борьбы с картелями американские войска. Тем самым нарушив суверенитет Мексики (которая не даст разрешение ни на ввод подразделений армии США, ни на воздушные удары по своей территории) и еще раз показав всему миру, кто хозяин в Западном полушарии.