23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Эксперт заявил о будущем возобновлении энергетических связей Европы с Россией
Европе придется наладить отношения с Россией в энергетической сфере, а газопровод «Северный поток» будет играть ключевую роль в этом процессе, об этом сообщил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсетях.
По словам Эпископоса, на европейские страны сейчас оказывается значительное экономическое давление, которое вынуждает их задуматься о восстановлении сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
По его мнению, Соединенные Штаты могут повлиять на то, чтобы возвращение к сотрудничеству между Россией и Европой происходило на выгодных для Вашингтона условиях. «У нас есть уникальная возможность обеспечить, чтобы это происходило в интересах США, и «Северный поток» здесь играет ключевую роль», – написал эксперт.
Напомним, в Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией.