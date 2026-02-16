Pais сообщила о публичных обсуждениях возобновления диалога Европы с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Обсуждения о возобновлении прямых контактов Европы с Россией становятся все более открытыми, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет Pais.

Газета отмечает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживает идею диалога с Россией, и ее позицию разделяют власти Австрии, Люксембурга и Чехии, тогда как Великобритания и ФРГ выступают против, передает РИА «Новости».

В публикации также приводится мнение, что растущее недовольство европейских стран позицией США в вопросах безопасности подталкивает их к более самостоятельному обсуждению отношений с Москвой. Лидер Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о необходимости прекратить зависимость от Соединенных Штатов и начать прямой разговор с Россией.

Макрон в интервью 10 февраля напомнил о важности структурирования диалога между Европой и Россией, а также о возможном назначении спецпосланника для переговоров. По его словам, Париж уже восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

Итальянский премьер Мелони в январе предложила назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию и призвала Европу начать диалог с Россией по ситуации на Украине. К этой позиции присоединился и президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что в перспективе необходим диалог на высшем уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. Париж возобновил технические контакты с Москвой и рассчитывает выработать общий европейский подход к диалогу с Россией.