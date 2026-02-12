Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, сообщает РИА «Новости». По его словам, подобные дискуссии возможны при условии полной открытости между союзниками.

«Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – заявил Рютте.

Глава НАТО подчеркнул важность координации усилий, чтобы любые контакты с Москвой осуществлялись не в одностороннем порядке, а с учетом позиций всех стран-союзников. Он также выразил уверенность в готовности европейских государств действовать сообща для достижения результатов в данном вопросе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он действительно этого хочет.