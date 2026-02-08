Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

