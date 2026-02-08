  • Новость часаСК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
    8 февраля 2026, 11:55 • Новости дня

    Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

    Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

    Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    7 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Италии Джанлука Феррара отметил, что Олимпиада демонстрирует избирательность Запада к странам, вовлеченным в конфликты, особенно в отношении Израиля.

    Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.

    Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.

    «В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.

    При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    7 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады

    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».

    На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.

    В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».

    Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов

    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 17:31 • Новости дня
    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника
    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Команда фигуриста столкнулась с неожиданными трудностями из-за авторских прав на композицию, что может изменить его выступление на соревнованиях.

    Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Телеграм-канале эмоционально прокомментировал ситуацию с музыкой у фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде. Он отметил, что подобные проблемы возникают не впервые и выразил недоумение, почему вопрос авторских прав не был решен заранее.

    «Никогда такого не было и вот опять!!! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав??? Договориться или музыку заранее поменять??? Что за раздолбайство???», – написал комментатор.

    Команде фигуриста сообщили о проблемах с композицией «Парфюмер» всего за день до вылета на соревнования. Вылет Петра назначен на завтра, а выступление в короткой программе состоится через три дня.

    Если вопрос с авторскими правами не будет улажен в течение ближайших 10-15 часов, спортсмену придется использовать прошлогоднюю программу под музыку из «Дюны». Комментатор назвал подобные правила по авторскому праву на Олимпиаде «самой глупой практикой», подчеркнув, что это касается не только Гуменника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

    Также стало известно, что чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым, а не со своей привычной тренерской группой.

    А позже российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на Олимпийских играх на 17-м месте после падения на классической части трассы.


    7 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии

    Tекст: Вера Басилая

    Многие пользователи соцсетей сочли неуместными политические комментарии олимпийцев США о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

    Американские спортсмены стали объектом критики со стороны зрителей после того, как выступили с критикой в адрес миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP), передает РИА «Новости».

    Так, фристайлист Хантер Хесс заявил журналистам, что на фоне событий в США ему тяжело представлять свою страну, и многое происходящее в Америке ему не нравится.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвали олимпийцев воздерживаться от подобных обсуждений и не высказываться негативно о своей стране. Один из комментаторов отметил: «Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике».

    Другие пользователи заявили, что если спортсменам тяжело представлять США, они могут отказаться от участия в национальной сборной. Прозвучали мнения о возможных санкциях и необходимости уступить место тем, кто гордится своей страной.

    «Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку», – написал один пользователь.

    Также в Риме у посольства США прошла акция против приезда сотрудников ICE на Олимпийские игры. Она была организована левой оппозиционной партией «+Европа» и собрала несколько десятков участников. МВД Италии сообщило, что американские ведомства, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    В центре Милана группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками во время акции против Олимпийских игр. В результате столкновений полиция задержала несколько человек.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    8 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Диверсии произошли на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады в Италии

    Минтранс Италии заявил о диверсиях на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные перебои в железнодорожном сообщении были зафиксированы в районе Болоньи, они произошли в результате диверсионных актов, заявил Минтранс Италии.

    Утром на участке между Болоньей и Венецией было выявлено повреждение кабелей, а на линии Болонья – Падуя обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. На высокоскоростном участке этой же трассы были перерезаны электрические кабели, а на направлении Болонья – Анкона в районе Пезаро вспыхнул пожар в электрошкафу, передает РИА «Новости».

    «Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр», – говорится в сообщении минтранса.

    Глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини лично следит за ситуацией и заявил, что аварии связаны с «преднамеренными нападениями» в первый день Олимпийских игр. По его словам, если эта версия подтвердится, «можно сказать, что кто-то желает Италии зла».

    В Минтрансе заверили, что подобные действия не смогут навредить имиджу страны, который, по их словам, станет еще более позитивным благодаря Олимпиаде.

    Следователи рассматривают версию демонстративной акции анархистской направленности, аналогичной произошедшим во Франции во время Олимпийских игр 2024 года, пишут итальянские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заявили о «массированной атаке» на железную дорогу в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже. Серия поджогов привела к частичной парализации движения на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, а 100 тыс. человек были вынуждены отменить свои поездки.

    7 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады

    Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады произошли в Милане

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Милана во время акции против Олимпийских игр группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками, задержаны несколько человек.

    В Милане произошли столкновения между полицией и протестующими во время акции против проведения Олимпийских игр, сообщает AFP.

    Демонстрация собрала несколько десятков участников, многие из которых скрывали лица масками, передает ТАСС

    Как отмечает агентство, протестующие начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону сил правопорядка. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны несколько человек.

    Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля, а соревнования завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде.

    Международный олимпийский комитет в субботу отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    7 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    МОК сообщил о запуске гендерной реформы в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) в течение 2026 года намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

    В течение 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, передает ТАСС.

    Адамс заявил, что глава организации Кирсти Ковентри работает над одной из ключевых реформ, направленных на защиту спортсменок.

    По его словам, консенсус в спортивном сообществе по этому вопросу уже формируется и в первой половине года ожидается принятие новой политики.

    Адамс уточнил, что пока не знаком с недавним интервью алжирской спортсменки Иман Хелиф, однако отметил, что обсуждение гендерных вопросов и возможного тестирования активно ведется. Ранее Иман Хелиф рассказала, что проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона перед Олимпийскими играми 2024 года и выразила готовность пройти генетическое тестирование для участия в Олимпиаде 2028 года.

    Директор МОК добавил: «Кирсти Ковентри старается защищать спортсменок, на это направлена одна из ключевых реформ, которые она планирует провести в течение нескольких месяцев. У нас было время это обдумать, в спортивном движении складывается консенсус. В первой половине года будет принята новая политика. Не хватайте меня за язык, но надеюсь, что так и будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной.

    Иман Хелиф пригласили на российский женский чемпионат по боксу.

    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

    7 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

    Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

    Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

    В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    7 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады–2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Легендарная фигуристка Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпийских игр–2026 в Италии.

    Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр–2026, сообщает «Чемпионат». По ее словам, она прошла с ощущением праздника спорта и отличалось оригинальностью – на этот раз были зажжены две чаши огня.

    Роднина подчеркнула, что парады спортсменов провели сразу в нескольких локациях, чтобы избавить участников от лишних перемещений. Она отметила доброжелательное отношение организаторов как к местам проведения соревнований, так и к самим спортсменам, что важно в преддверии стартов.

    «Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все – это важное событие. Из трех своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», – заявила Роднина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    При этом, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия.

    Напомним, что Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.


    7 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Британский фристайлист избежал наказания за послание уриной на снегу на ОИ

    Британский спортсмен Кенуорти избежал санкций за послание уриной на снегу на ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фристайлист Гас Кенуорти не получит дисциплинарных мер за провокационную политическую акцию против американских служб на Олимпиаде 2026 года, сообщили в МОК.

    Серебряный призер Олимпиады 2014 года в Сочи британский фристайлист Гас Кенуорти не понесет наказания за политический пост в соцсетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian. Поводом стала опубликованная им в Instagram фотография с надписью на снегу, выполненной уриной и содержащей нецензурное высказывание в адрес миграционной службы ICE США.

    В своем посте Кенуорти призвал подписчиков обратиться к сенаторам своих штатов с требованием ограничить влияние ICE и CBP, вывести их из американских сообществ, прекратить финансирование, а также установить рамки для арестов без ордера и прекратить рейды в школах и больницах.

    «Невинные люди были убиты, так что с нас хватит. Мы не можем ждать, пока ICE продолжает действовать в наших сообществах с неограниченной властью», – написал спортсмен.

    В Международном олимпийском комитете пояснили, что Кенуорти не нарушил правил игр. Представитель МОК отметил, что участникам разрешается выражать свои взгляды согласно установленным принципам, а личные публикации спортсменов в соцсетях не регулируются комитетом.

    Между тем МВД Италии ранее заявило, что американские спецслужбы, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне около двух тысяч человек собрались у Миланского технического университета, требуя выдворения агентов ICE из состава американской делегации на Олимпиаде.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    А финский лыжник Реми Линдхольм, ставший вирусной сенсацией на Олимпиаде-2022, не выступит на зимних Играх-2026 в Италии.


    7 февраля 2026, 16:29 • Новости дня
    Источник сообщил о выступлении Петросян на Олимпиаде без тренера

    Источник сообщил о выступлении Петросян на Олимпиаде с Артюховым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан в сопровождении Валерия Артюхова, а не своей привычной тренерской группы.

    Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане без поддержки своего постоянного тренерского штаба, передает РИА «Новости». Вместо привычных тренеров фигуристку будет сопровождать Валерий Артюхов, старший тренер по парному катанию Федерации фигурного катания на коньках России. Ему предстоит помогать спортсменке на соревнованиях в качестве официального представителя делегации.

    Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе с агентством заявил: «Мою кандидатуру на роль сопровождающего для Аделии на олимпийском квалификационном турнире ISU не одобрил». На этом турнире Петросян также работала под руководством Артюхова.

    После завершения соревнований глава Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе отметил, что организация ведет переговоры с ISU по поводу допуска одного из постоянных тренеров Петросян на Олимпиаду для сопровождения спортсменки. Женский турнир по фигурному катанию на Олимпиаде пройдет с 17 по 19 февраля.

     Ранее стало известно, что другой фигурист из России Петр Гуменник рассматривает возможность выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпиаде в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петросян в декабре завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в третий раз подряд.

    До этого МОК подтвердил допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпиаде, и они стали единственными представителями России в фигурном катании.

    7 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    Непряева упала и заняла 17-е место в скиатлоне Олимпиады

    Российская лыжница Непряева упала и финишировала 17-й на Олимпиаде в Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на Олимпийских играх семнадцатой после падения на классической части трассы.

    Российская спортсменка Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, упала на последнем круге классической части скиатлона на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС. После падения ей удалось продолжить борьбу, однако отставание от лидеров увеличилось – после классического этапа оно составило одну минуту 38,5 секунды.

    В итоге на финише 20-километровой дистанции Непряева заняла 17-е место, проиграв победительнице 3 минуты 56,1 секунды. Победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, показавшая результат 53 минуты 45,2 секунды. Серебряную медаль завоевала Эбба Андерссон из Швеции, отставшая на 51 секунду, бронзу получила норвежка Хейди Венг с отставанием в 1 минуту 26,7 секунды. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    BBC ранее обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, включая Непряеву, поддерживали спецоперацию.

    Напомним, что Непряева и Савелий Коростелев стали единственными лыжниками, представляющими Россию на Олимпиаде в Италии.


    7 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    СМИ: Российский фигурист Гуменник может сменить короткую программу на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав, пишут информагентства.

    Российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпийских играх в Италии с прошлогодней короткой программой. Причина - в неурегулированных вопросах с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», сообщает ТАСС. Источник агентства пояснил, что Международный олимпийский комитет пока не дал разрешения на использование этой композиции.

    В качестве запасного варианта рассматривается возвращение к прежней программе под музыку из фильма «Дюна». Проблемы с согласованием музыки уже затронули и других фигуристов: Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании долго не мог согласовать музыку из «Миньонов», а бельгийка Луна Хендрикс была вынуждена заменить песню Селин Дион.

    Петру Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национальных первенств и дважды побеждал в финалах Гран-при России. Сейчас спортсмен уже находится в Милане вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко.

    Короткая программа у мужчин пройдёт 10 февраля, а произвольная – 13 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026. А BBC обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, в том числе Гуменник, поддерживали спецоперацию.


    7 февраля 2026, 21:49 • Новости дня
    Гуменник изменил музыку короткой программы на Олимпиаде в Милане

    Гуменник сменил музыку программы на Олимпиаде из-за проблем с согласованием

    Tекст: Мария Иванова

    Международный союз конькобежцев утвердил новую музыкальную композицию для короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии.

    Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде, сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

    Решение принято на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер», отмечает ТАСС. В итоге спортсмен будет выступать под композицию Waltz 1805, автором которой является Эдгар Акобян.

    Петр Гуменник – чемпион России, а также серебряный и бронзовый призер национальных чемпионатов. Кроме того, он дважды побеждал в финалах Гран-при России. Короткая программа среди мужчин на Олимпиаде пройдет 10 февраля, а произвольную участники представят 13 февраля.

    Ранее в субботу стало известно, что Гуменнику не разрешили использовать музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. Также фигуристу отказали в возможности выступать под саундтрек из фильма «Дюна», который он использовал в прошлом сезоне.

    Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с эмоциональной оценкой ситуации с музыкальным сопровождением у фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.

    Мама фигуриста Петра Гуменника позднее заявила, что удалось решить вопрос с музыкой для его выступления.

