Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами»

Tекст: Валерия Вербинина

Французская Олимпиада не обходится без проблем, и скандальная пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи стала вовсе не единственной из них. В ночь перед открытием произошла, как заявлено официально, «массированная атака» на французскую железную дорогу, которая частично парализовала движение на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, из которых 100 тыс. пришлось отменить свои поездки. Диверсия заключалась в серии поджогов железнодорожной инфраструктуры.



Результатом явно согласованных диверсий против железнодорожного оборудования стали отмены поездов и опоздания, порой весьма существенные. И если с вопросом «что делать?» проблем не возникло – чинить поврежденное и искать злоумышленников, вопрос «кто виноват?» приобрел особенно важное значение. Слишком уж сильным оказалось искушение обвинить во всем Россию.

«Для государства железные дороги являются критически важным элементом инфраструктуры, так как по ним осуществляется перевозка людей, товаров и оружия на Украину», – заявил газете Le Journal du Dimanche эксперт-геополитик Луи Дюкло. Те, кто планировал диверсии, судя по всему, были хорошо осведомлены. В частности, они добрались до подземных кабелей в стратегических точках железной дороги и подожгли их.

«Любая атака, неважно, в какой области, будет приветствоваться Россией», – заявил другой эксперт, генерал Доминик Тренкан. Причина? Потому что весь мир собирался смотреть церемонию открытия Олимпиады и потому что «Франция является одним из главных союзников Украины». В том же материале прозрачно намекают, что для актов саботажа русские могли завербовать местных французов через Telegram – мессенджер, который на Западе старательно демонизируют, как, впрочем, и TikTok, который тот же Запад тоже не контролирует.

«Русская операция представляется вполне правдоподобной гипотезой», – уверенно заявил еще один эксперт, профессор-криминалист Ален Бауэр. Однако его перещеголял очередной специалист по терроризму по фамилии Жером Пуаро, который объявил, что уничтожение железнодорожной инфраструктуры «является излюбленным методом действия русских».

«Конечно, за случившимся могут стоять активисты, которые желают навредить Олимпийским играм, но я считаю, что все гораздо серьезнее: эти действия направляются Россией», – заявил мсье Пуаро, не предъявив даже тени доказательств.

Вероятно, в свободное время он подрабатывает ясновидцем, потому что ничем иным нельзя объяснить такую незамутненную уверенность. Вернее, можно – желанием во всем и всегда обвинять Россию, потому что такова нынешняя мода. Не будешь обвинять Россию, так, чего доброго, на телевидение больше не пригласят и гонорары не заплатят.

А между тем это далеко не первая массированная атака, жертвой которой стали французские железные дороги, хотя размах причиненных повреждений и неприятно удивил французов. Как объяснил транспортный эксперт Арно Эме, сложность с атакой накануне открытия Олимпиады заключается в том, что оказались затронуты три направления одновременно.

«У Национальной компании железных дорог давно разработаны планы на случай повреждений инфраструктуры на той или иной ветке. Но когда речь идет о трех сразу, становится очень сложно справиться с ситуацией, потому что приходится мобилизовать большое число команд», – заметил Арно Эме.

Предыдущая крупная атака против железных дорог имела место в ночь с 7 на 8 октября 2008 года, когда были повреждены четыре линии в департаментах Ионна, Уаза, Сена и Марна. Через несколько недель полиция задержала группировку из десятка человек, большинство из которых было арестовано в городе Тарнак, из-за чего все случившееся получило название «Тарнакское дело».

Группировку возглавлял анархист Жюльен Купа, которого обвинили в создании террористической ячейки. Дело получило большой резонанс, но обвинение в террористическом акте показалось обществу чрезмерным. В дело вмешались опытные адвокаты, и обвинение вынуждено было отступить. В целом же «Тарнакское дело» считается оглушительным провалом французского правосудия.

Позже случались более мелкие акты вандализма, которые, однако же, затрагивали тысячи пассажиров и вызывали отмены поездов. В 2018 году из-за повреждения кабеля задерживались поезда, которые отправлялись с вокзала Сен-Лазар в направлении Нормандии. В январе 2023 года поджог кабелей затруднил движение поездов с Восточного вокзала.

Однако пока ангажированные эксперты единогласно обвиняли Россию, французская полиция и служба безопасности, не привлекая лишнего внимания, делали свою работу. Первым результатом стало задержание гражданина 1995 года рождения, который учится в университете Тулузы.

Чему он там мог научиться, да еще в 29 лет, не очень понятно, потому что в его машине обнаружили набор инструментов, ключи, которые позволяют проникать в технические отсеки железной дороги, универсальные отмычки, баллончики с краской, а также литературу, которая в ходу у ультралевых. В частности, книгу Романа Юэ «Головокружение от мятежа», которая повествует в том числе о выступлениях «желтых жилетов».

Задержанный пока свою вину не признал – по его словам, он прогуливался вблизи железной дороги исключительно для того, чтобы сделать граффити. В одной компании с ним – вероятно, чтобы любоваться на его творчество – находились двое неустановленных лиц, которые при появлении полиции убежали.

Как отметил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, произошедшие акты диверсии были добровольными, очень точными, четко направленными, что, по его словам, является «характерным для действий ультралевых». Но так как совсем отказываться от обвинений в адрес России все же не хочется, министр прозрачно намекнул, что «вопрос в том, направлял ли кто-то (их действия) или они действовали исключительно от своего лица».

Конечно, проще всего подразумевать, что виноват некий удобный враг (в данном случае Россия), чем задаваться неприятными вопросами, почему в 29 лет гражданин все еще числится в университете, получая, судя по всему, все полагающиеся по закону льготы, и откуда у него ключи от технических отсеков железной дороги.

И когда комментаторы к материалу в «Фигаро» саркастически замечают, что «ему не будет ничего, раз он левый», а другие возмущаются и требуют, чтобы подобные действия преследовались по закону с реальным наказанием – тюремным сроком и колоссальным штрафом, это обнажает еще одну проблему общества: то, что фактически оно не защищено от любого, кому вздумается прогуляться по путям и устроить диверсию.

В этот раз движение поездов было всего лишь нарушено, но в следующий диверсанты могут устроить так, что какой-нибудь поезд полетит под откос, что приведет к большому количеству жертв. Временно приняты меры усиления охраны железнодорожных путей, к которым добавили регулярные облеты железных дорог на вертолетах и контроль с 50 дронов наблюдения. Но 50 дронов на всю сеть железных дорог – это капля в море. Безопасностью инфраструктуры нужно заниматься всерьез и вкладывать в нее соответствующие средства.

Но, конечно, гораздо проще обвинять во всем Россию. И политически выгоднее.