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Российские военные ударили авиабомбами по позициям ВСУ в ДНР
Минобороны: Российские военные ударили бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в ДНР
Вооруженные силы России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты временной дислокации украинской армии в населенном пункте Белозерское в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
«Минобороны России публикует кадры поражения пунктов временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в ДНР с применением фугасных авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Белозерском ДНР и Курганном Харьковской области.
Также ребенок пострадал в результате утреннего удара беспилотника ВСУ по автобусу маршрута Краснодар – Донецк в ДНР.
Помимо этого, украинские военные поразили многоквартирный дом в городе Горловке в ДНР.