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    Как России использовать уязвимость Николаевского морского узла
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    Медведев назвал условие сохранения России
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК
    В Мурманской области стартовало строительство Кольской АЭС-2
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    51 комментарий
    30 июля 2026, 06:57 • Новости дня

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики поразили многоквартирный дом в городе Горловка в ДНР, сообщил глава населенного пункта Иван Приходько.

    «Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поражен многоквартирный дом», – сообщил Приходько, передает ТАСС.

    В середине июля один мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по гражданскому объекту в Никитовском районе Горловки.

    В конце июня жертвой вооруженной агрессии ВСУ в Центрально-Городском районе стала женщина.

    Несколькими днями ранее спасатели извлекли тела троих погибших из-под завалов атакованного дроном жилого дома на улице Миллеровской.

    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

    Комментарии (4)
    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров

    Зеленский: Судьба Крыма не обсуждается на мирных переговорах

    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба Крыма не является предметом текущих обсуждений, касающихся завершения конфликта на Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о будущем Крыма не поднимается в рамках переговоров о прекращении огня, передает «Газета.Ru».

    «Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим. Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», – сказал Зеленский в интервью Fox News.

    Ранее Зеленский отмечал, что ситуация вокруг полуострова кардинально изменила его отношение к давним знакомым из России. По его словам, те, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, перестали быть для него людьми.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о крымчанах. Ранее Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения территорий.

    Переселенцы с Украины призвали Зеленского прекратить спекуляции о российском статусе Крыма.

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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    Комментарии (8)
    29 июля 2026, 09:01 • Новости дня
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы под видом девушек обманом втягивали молодых людей в террористическую деятельность, используя для этого популярную платформу для общения «Дайвинчик/Leo», сообщили в Следственном комитете.

    Оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, в рамках уголовных дел установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота, указала официальный представитель СК Светлана Петренко в Max.

    Подозреваемых задержали в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, в Алтайском крае и Чувашии.

    Им от 14 до 18 лет, киевские спецслужбы вовлекали молодых людей в совершение преступлений с использованием указанного сервиса.

    Злоумышленники знакомились с жертвами под видом девушек и назначали свидания возле социально значимых объектов. Затем молодым людям отправляли фишинговые ссылки. После этого с парнями связывались лжеправоохранители и угрожали уголовным преследованием за перевод денег украинской армии.

    Запуганных юношей заставляли совершать поджоги и нападать на полицейских. В Петербурге следователи объединили 15 подобных дел в одно производство. Возраст задержанных составляет от 12 до 22 лет.

    В конце 2025 года Роскомнадзор заблокировал указанный ресурс за распространение запрещенных материалов. Сейчас следователи устанавливают личности конкретных вербовщиков.

    Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через мессенджеры.

    Ветеран ФСБ Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что разведка Украины использует имитацию влюбленности и романтических отношений.

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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    29 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер обратился к президенту США с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» систем ПВО Patriot, чтобы предотвратить разрушение энергетических объектов предстоящей зимой.

    Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа выделить экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов, передает Axios.

    Запасы этих ракет на Украине почти истощены, а без них страна не может отражать атаки баллистических ракет. Если проблема не будет решена к зиме, миллионы украинцев могут остаться без отопления.

    «Нам нужны Patriot еще вчера», – заявил Зеленский, отметив, что к зиме Киеву необходимо 300 таких ракет-перехватчиков.

    По его словам, Трамп пообещал помочь, но подчеркнул сложность ситуации из-за потребности США в этих ракетах для войны с Ираном. В ходе недавнего саммита НАТО обсуждалась возможность передачи Украине лицензий на производство Patriot, чтобы снизить зависимость от американских запасов.

    Украинский президент также сообщил о встречах с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon для обсуждения производства. Однако даже при получении лицензий на создание большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. В качестве альтернативы Киев и американские оборонные компании рассматривают модификацию украинских баллистических ракет в антиракеты, что, по мнению Зеленского, будет быстрее и дешевле.

    Кроме того, Зеленский рассказал об улучшении отношений с Трампом и ожидаемом визите его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в ближайшие две недели, отмечает издание.

    Стороны планируют детально обсудить идеи возобновления мирных переговоров. При этом украинский лидер выразил скептицизм относительно намерений Москвы, заявив о якобы возможном участии 30 тыс. военных из КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Соединенные Штаты выдадут Киеву лицензию на производство данных боеприпасов.

    Эксперты Bloomberg спрогнозировали многолетние сроки запуска подобного предприятия.

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    29 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили порты и доставлявшие оружие для ВСУ сухогрузы

    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов по резервуарам с ГСМ в Николаеве и сухогрузам в Одессе, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины и морские суда, доставляющие грузы для украинских войск, передает Минобороны.

    Удары наносились вечером 28 июля и в ночь на 29 июля.

    В Николаевском морском торговом порту российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинской армии.

    Кроме того, накануне вечером дроны атаковали два сухогруза восточнее Одессы. Эти суда перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне российские военные разрушили портовую инфраструктуру и резервуары с горючим в Николаеве.

    В акватории Черного моря беспилотники атаковали сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы.

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

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    29 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Болгария решила выкупить отвергнутые Украиной польские истребители

    Польша сообщила о намерении Болгарии выкупить отвергнутые Киевом МиГ-29

    Tекст: Мария Иванова

    София планирует приобрести у Варшавы партию боевых самолетов советского образца МиГ-29, от получения которых ранее официально отказался Киев из-за нежелания продавца проводить ремонтные работы.

    Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в радиоэфире рассказал о планах Софии приобрести советскую авиатехнику, передает РИА «Новости».

    «Болгария хочет у нас купить», – заявил министр. По его словам, этот интерес доказывает пригодность машин к эксплуатации, несмотря на скепсис украинской стороны.

    Ранее стало известно, что Киев передумал забирать польские МиГ-29, поскольку Варшава отказалась оплачивать их модернизацию. Польская сторона планировала передать от шести до восьми истребителей до конца 2025 года. Однако затем передачу техники увязали с доступом к украинским технологиям производства беспилотников.

    Российское руководство неоднократно предупреждало, что поставки вооружений на Украину лишь затягивают конфликт. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что любые военные грузы для Киева автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29 из-за необходимости дорогостоящего ремонта.

    Власти Польши предложили провести модернизацию самолетов исключительно за счет соседнего государства.

    Позже один из союзников по НАТО запросил у Варшавы эти списанные боевые машины.

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    29 июля 2026, 14:01 • Новости дня
    Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot
    Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot
    @ Jason Cutshaw/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, которая отказывается давать лицензию на головки самонаведения, сообщает Welt.

    Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, передает РИА «Новости».

    Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что компания отказывается предоставлять лицензии третьим странам.

    «Есть еще одно серьезное препятствие – это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3… Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам», – сказал корреспондент в репортаже из Киева.

    Он добавил, что запуск такого сложного технологического процесса требует много времени. Кроме того, ракеты PAC-3 сейчас остро необходимы самим Соединенным Штатам для восполнения запасов ПВО. Еще одним препятствием Ваннер назвал высокий риск уничтожения производственных мощностей российскими военными.

    Ранее Владимир Зеленский после закрытой встречи с Дональдом Трампом заявил о якобы полученном согласии на лицензионное производство ракет-перехватчиков.

    В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил желание разместить эти мощности на польской территории. Сейчас выпуск ракет для Patriot по американской лицензии налажен только в Японии и Германии.

    Украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Эксперты выделили четыре нерешенные проблемы для запуска подобного производства на украинской территории.

    Агентство Bloomberg спрогнозировало многолетние сроки организации выпуска этих зенитных снарядов.

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    30 июля 2026, 05:00 • Новости дня
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склад компании Wildberries начался пожар, по предварительной информации, есть пострадавший, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – сообщил глава региона в «Максе».

    На место происшествия прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

    Губернатор напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку и публикацию кадров с последствиями атак дронов и работой систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

    В середине июля логистические центры компании в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

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    29 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Иностранные грузовые суда прекратили заходить в порты Большой Одессы

    Иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали посещать порты Большой Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные сухогрузы и контейнеровозы больше не заходят в порты Одессы, Черноморска и Южного из соображений безопасности.

    Согласно данным о движении судов, в настоящий момент в гаванях Большой Одессы нет ни одного зарубежного грузового корабля. В ближайшее время заходы также не планируются. Небольшая активность судов сохраняется лишь в направлении дунайских портов Измаил и Рени, передает ТАСС.

    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с 22 июля заход судов в украинские порты приостановился по решению перевозчиков. Международные компании отказываются работать из-за рисков безопасности, перенаправляя грузы в румынский порт Констанца. После серии взрывов в Одесской области компания «Укржелдорога» ограничила перевозку грузов в порты, а швейцарская Ferrexpo отказалась от экспорта Черным морем.

    Украинские аграрии вынуждены вывозить продукцию фурами, что спровоцировало резкий рост цен на дизельное топливо. Местные СМИ уже назвали ситуацию экспортным кризисом, так как продукция аграриев и металлургов составляет основу экспорта страны. В Минобороны РФ регулярно сообщают об ударах по портам Украины, которые используются для доставки военных грузов ВСУ.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.

    Вооруженные силы России поразили несколько сухогрузов с военным снаряжением для украинской армии.

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    29 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замгубернаторов Белгородской области к длительным срокам

    Суд Москвы приговорил Зайнуллина и Базарова к 20 и 19 годам колонии

    Tекст: Антон Антонов

    К 20 и 19 годам лишения свободы приговорил Мещанский суд Москвы бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

    «Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину – на срок 20 лет», – приводит РИА «Новости» слова судьи.

    Кроме длительных сроков лишения свободы, фигуранты дела получили крупные денежные штрафы. Зайнуллин должен заплатить почти 500 млн рублей, Базаров – ровно 500 млн рублей. Осужденных лишили права занимать должности на государственной службе на сроки более десяти лет.

    Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Прокурор Милана Дигаева просила назначить Базарову 21 год лишения свобода и штраф в 500 млн рублей, а Зайнуллину — 22 года лишения свободы и штраф 474 млн рублей, передает РБК.

    Начальник ОГБУ «УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области» Алексей Сошников получил 20 лет со штрафом в 500 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

    Речь идет о хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы с Украиной.

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