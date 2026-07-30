Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в России
Средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта превысила 295 тыс. рублей
Самая высокая средняя зарплата в России пришлась на трубопроводный транспорт, следует из данных Росстата.
Средняя начисленная заработная плата в этой сфере в мае составила 295 978 рублей, передает ТАСС.
Отмечается, что месяцем ранее, в апреле 2026 года, средний заработок сотрудников трубопроводного транспорта был заметно ниже и составлял 200 391 рубль. Таким образом, всего за один месяц средняя сумма выросла примерно на 95,5 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средние зарплаты более 200 тыс. рублей в России были зафиксированы сразу в пяти отраслях, включая добычу нефти и газа, финансы, страхование, табачное производство, воздушный и космический транспорт, а также сферу информации и связи.
По данным статистики за февраль средние зарплаты в девяти секторах российской экономики преодолели планку в 150 тыс. рублей, при этом наибольшие доходы приходились на табачные производства, финансистов, страховщиков, нефтегазовый сектор, IT и воздушный и космический транспорт.