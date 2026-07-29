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    29 июля 2026, 08:30 • Экономика

    Украина создала себе топливный кризис

    Украина создала себе топливный кризис
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить.

    По бензину на Украине наблюдается уже реальный дефицит: «ноли светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС», – говорит директор украинской консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. По его данным, за неделю бензин А-95 подорожал на 4,3 гривны и теперь в среднем стоит 80,88 гривны за литр (1,8 доллара).

    С дизельным топливом тоже начались проблемы, оно подорожало более чем на девять гривен и теперь стоит 88 гривен за литр (1,96 доллара).

    Причины роста цен на топливо на Украине можно разделить на внешние и внутренние. «Во-первых, в Европе в целом подрастают цены на топливо, так как есть определенный дефицит, особенно дизельного топлива. То, что происходит на европейском рынке, отражается и на Украине. Потому что почти все топливо она импортирует из Европы, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии», – говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    «Украина на данный момент является нетто-импортером топлива. В 2024 году Украина ввезла в общей сложности 7,6 млн тонн нефтепродуктов, в число крупнейших поставщиков входили Греция (1,6 млн тонн), Польша (1 млн тонн), Литва (772 тыс. тонн), Турция (682 тыс. тонн) и Словакия (505 тыс. тонн), – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «Европа запретила импортировать топливо из России еще в 2023 году, из Белоруссии – тоже. Теперь добавился ближневосточный кризис и перекрытие Ормузского пролива.

    Нефть нашла хоть какую-то альтернативу в виде загрузки нефтепровода «Восток – Запад» саудовской нефтью с выходом в Красное море и нефтепровода ОАЭ в порт Фуджейра. Но таким способом они поставляют сырую нефть, а нефтепродукты, которые раньше вывозили по несколько миллионов баррелей в сутки на мировой рынок, серьезно сократили», – говорит Юшков.

    Плюс Россия сейчас запретила экспорт дизеля из-за внутренних причин, то есть на мировом рынке резко уменьшилось предложение. Ко всему прочему, Киев усиливает проблемы на топливном рынке собственными действиями, в частности, он наносит удары по КТК, по которому идет казахстанская нефть транзитом через Россию.

    «Остановка КТК из-за украинских ударов – это один из элементов, который толкает вверх цены на нефть и топливо на европейском рынке.

    Фактически вся нефть по КТК шла в Южную Европу. Казахстан является вторым по объему поставщиком нефти для европейского рынка. Поэтому когда хоть какие-то перебои с казахстанским экспортом возникают, то это, конечно, отражается на ценах на европейском рынке нефти и нефтепродуктов. Это очередное доказательство того, что Украина кусает руку, которая ее кормит.

    С другой стороны, спрос на дизель на Украине растет в том числе из-за российских ударов по портам и судам – это вынуждает переориентировать часть поставок зерна на автотранспорт, отмечает Куюн.

    «Какие внутренние проблемы у Киева? Во-первых, нарушение логистики. Россия более активно начала бить в ответ по украинским топливным хранилищам, по железной дороге, поэтому логистика удорожается, что тоже заставляет расти стоимость топлива», – говорит Юшков.

    Ситуацию осложняет то, что Турция из-за закрытия экспорта дизеля из РФ начала активно закупать топливо у греческих НПЗ, которые ранее снабжали Украину, добавляет Куюн. В итоге европейцам приходится жестко конкурировать на мировом рынке за дизель, который логично дорожает, и это отражается на Украине.

    Но и это еще не все. Потому что дефицит бензина был спровоцирован на Украине еще введением новых стандартов с 1 июля – стандарта Е10. «В стране его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут», – отмечает Куюн.

    Зачем Украине это понадобилось в такое непростое для топлива в целом время? У Киева нет другого пути, так как она является заложником западных денег. «Более низкие стандарты топлива позволяли Украине получать нефтепродукты, которые нельзя было продавать в Евросоюзе. С другой стороны, от того, будет ли Украина принимать подобные климатические истории, зависит вступление Украины в Евросоюз. Если Киев не будет имплементировать европейские нормы и законодательство, то он не получит западного финансирования, от которого зависит», – заключает Юшков.

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