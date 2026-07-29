Фигурант дела о вербовке через Telegram поджег заправку после угроз

Tекст: Вера Басилая

На опубликованных кадрах юноша признается в совершении преступления под давлением манипуляторов, передает РИА «Новости».

По его словам, он познакомился с девушкой в чате, которая попросила его скинуть координаты госпиталя.

«После того, как я скинул координаты госпиталя военного, под словами ее, то, что она хочет приехать к своему дяде, который с СВО вернулся, а потом она начинает смеяться, потом присылает кружок, а вместо нее там посидит украинец мужик, в бронежилете, тут маска какая-то, кепка бежевая. Говорит, либо ты работаешь на нас, либо этому госпиталю будет нехорошо », – сообщил задержанный.

Позже с петербуржцем связался фиктивный следователь, обвинивший его в пособничестве терроризму. Неизвестный предложил избежать наказания, устроив диверсию на станции самообслуживания, которая якобы отправляет деньги украинской армии. Поверив аферистам, подросток украл у отца горючее и совершил поджог.

Следственный комитет сообщил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через популярные платформы для знакомств.

Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

Видео признания фигурантов дела о вербовке через Telegram смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».