Дрон ранил водителя машины «Воды Донбасса» в Горловке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинский беспилотник совершил нападение на аварийную машину горловского филиала «Воды Донбасса», указали на предприятии, передает ТАСС.

«Утром 29 июля произошла очередная атака со стороны вооруженных формирований Украины. Аварийная машина выезжала на выполнение ремонтных работ, но попала под удар. В результате атаки водитель спецтехники получил осколочные ранения», – заявили представители предприятия.

До этого мэр Горловки Иван Приходько отмечал, что с начала суток атаки беспилотников привели к повреждениям пассажирских автобусов, образовательного учреждения и коммунальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее при атаках украинских беспилотников в ДНР пострадали 14 мирных жителей.

В конце мая из-за удара дрона по автомобилю ремонтной бригады погибли трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса».

В марте водитель этой ресурсоснабжающей организации получил ранения при атаке БПЛА в Курахово.