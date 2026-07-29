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    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике
    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    38 комментариев
    29 июля 2026, 13:07 • Новости дня

    Лавров посоветовал Мерцу «приготовиться»

    Лавров посоветовал Мерцу приготовиться отвечать за лидерство в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавровпрокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о претензиях Германии на доминирующую роль в европейском регионе.

    Сергей Лавров отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе, передает ТАСС. Дипломат посоветовал немецкому политику быть готовым к последствиям таких амбиций.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул исторический контекст текущего противостояния. «В том же составе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный – будь готов», – заявил Лавров в интервью гендиректору агентства Андрею Кондрашову.

    Лавров напомнил, что в настоящее время Москва ведет борьбу с прямыми последователями и потомками нацистов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Берлина из-за реваншистских настроений.

    Лавров заявил о практической подготовке Германии к войне канцлером Фридрихом Мерцем.

    До этого Лавров напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

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    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

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    28 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Политолог Лукьянов: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Москвы не изменилась: если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий для этого, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна.

    «В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

    «Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались.

    «Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов.

    Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

    На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

    «Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

    В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

    Глава правительства выразил мнение, что введенные меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.

    В частности, во время разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным», отмечается в пресс-релизе армянского кабмина.

    Телефонный разговор состоялся на фоне серии протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

    Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветыконьякминеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

    Ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.

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    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    29 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике

    Лавров посоветовал России проявлять здоровую злость во внешней политике

    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике
    @ Brendan Smialowski/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России надо не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Сердиться, тратить нервы – это самое плохое», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр иностранных дел напомнил известную фразу Александра Горчакова о том, что государство не должно сердиться, а обязано сосредотачиваться.

    «Здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость. Злость в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всем, на направлении технологического прорыва, об этом сейчас много говорят. И «по-злому» решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться – хочу быстрее все достичь», – сказал Лавров.

    Аналогичный подход требуется государству и на внешнем фронте. Политик посоветовал избегать истерик, тщательно проверять любую информацию перед оказанием доверия и твердо отстаивать собственную линию.

    Несколькими днями ранее глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине.

    Месяцем ранее российский дипломат категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.

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    28 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    В Роснедрах заявили о способности России обеспечить свои потребности в литии

    Роснедра: Россия сможет сама обеспечить свои потребности в литии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественная промышленность в перспективе четырех-семи лет сможет полностью удовлетворить внутренний спрос на литий, рассказал заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов.

    «Мы в ближайшее время по некоторым видам дефицитных полезных ископаемых будем уже не импортозависимыми, а экспортно состоятельными», – приводит РИА «Новости» слова Гермаханова.

    В качестве примера он привел выдачу лицензий на добычу сырья в Сибири и северо-западной части страны. Гермаханов выразил надежду, что в ближайшие годы потребности государства будут закрыты.

    Литий является основным компонентом для аккумуляторов, применяется в атомной энергетике и металлургии. Несмотря на запасы в 3,5 млн тонн оксида лития, металл традиционно импортировался. Для достижения технологического суверенитета власти решили развивать внутреннюю добычу на месторождениях в Мурманской области и Туве.

    Ранее Международное энергетическое агентство спрогнозировало рост мирового спроса на литий в ближайшие десятилетия.

    Весной Роснедра подготовили к разработке новые месторождения этого дефицитного металла.

    Глава ведомства Олег Казанов ожидал полного отказа от зарубежных поставок данного сырья к 2028 году.

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    28 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в КНДР

    Бывший посол России в Нигерии Подъелышев возглавил дипмиссию в КНДР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил руководителя дипломатической миссии в Пхеньяне.

    Соответствующие указы главы государства уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

    «Освободить Подъелышева Андрея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии», – говорится в первом указе. Вторым распоряжением дипломат переведен на аналогичную должность в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Предыдущий посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в декабре прошлого года.

    Весной Министерство иностранных дел анонсировало скорое назначение нового руководителя дипломатической миссии.

    В конце мая на территории российского посольства в Пхеньяне открыли мемориальную доску в память о бывшем главе диппредставительства.

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    28 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о пополнении флота подлодками «Борей»

    Главком Моисеев: ВМФ получит два атомных подводных крейсера проекта «Борей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский флот в ближайшие годы пополнится двумя новыми атомными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей», сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    «Вы знаете, что восемь подводных крейсеров проекта «Борей» применяются в составе как Северного, так и Тихоокеанского флотов, а девятый, десятый корпуса находятся на разных этапах строительства, и в ближайшие годы мы их примем в состав Военно-морского флота», – заявил адмирал на церемонии вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» – «Ульяновск», передает ТАСС.

    По словам главкома, в рамках дальнейшего развития кораблей этого проекта, а также атомных субмарин «Ясень», запланирована модернизация вооружения и технических средств. Эти обновления будут использоваться в течение 30-40 лет эксплуатации подводных крейсеров.

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

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    28 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин заявил об отказе России отгораживаться от других стран

    Путин: Россия ни от кого не отгораживалась и не собирается это делать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подчеркнул, что государство сохраняет курс на открытость.

    Он отметил высокую значимость поддержания связей с зарубежными партнерами, передает ТАСС.

    «Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. Наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих странах чрезвычайно важны», – сказал глава государства.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с председателем Совета Федерации. Месяцем ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с западными партнерами.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин исключил возможность изоляции страны.

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    28 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы демографии и поддержка участников спецоперации на поле боя и членов их семей являются важнейшими задачами для всех ветвей власти в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Конечно, демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти», – подчеркнул глава государства на встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Президент пояснил, что постоянно говорит об этом и надеется на активное участие Совета Федерации. По его словам, верхняя палата представляет интересы субъектов, откуда напрямую формируются многие воинские подразделения. Глава государства отметил, что все органы власти делают много для поддержки бойцов, однако эта работа остается огромной и требует участия большого числа людей.

    В июне Путин поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих.

    В конце прошлого года российский лидер обратился к главе Подмосковья с просьбой усилить меры помощи ветеранам.

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