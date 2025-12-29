Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.8 комментариев
Путин призвал главу Подмосковья усилить поддержку семей участников СВО
Президент России Владимир Путин обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой сосредоточиться на вопросах, которые особенно важны для участников спецоперации и членов их семей.
Во время встречи в Кремле глава государства подчеркнул значимость таких тем, как выплаты, правовая поддержка и иные меры помощи, передает РИА «Новости».
«Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем», – отметил Путин.
Он также поинтересовался работой социальных координаторов, которые отвечают за взаимодействие с семьями и ветеранами из числа участников спецоперации на Украине.
Воробьев пообещал президенту, что правительство региона приложит все усилия для обеспечения заботы о семьях военнослужащих.
Напомним, в понедельник Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.