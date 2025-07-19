Правительство ужесточило требования к детским автомобильным креслам

Tекст: Ирма Каплан

Постановление правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вводит в ПДД определение детской удерживающей системы (устройства), под которым понимается специальная конструкция, предназначенная для перевозки детей и снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью при авариях, передает ТАСС.

Согласно документу, различные лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы больше не считаются детскими удерживающими устройствами и не могут использоваться вместо сертифицированных автокресел.

Требования к устройствам для перевозки детей определяются техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, что исключает обращение к несертифицированным продуктам, которые часто оказываются опасными.

В пояснительной записке отмечается, что раньше некоторые производители получали документы на адаптеры ремней безопасности, обходя ограничения, что позволяло водителям избегать штрафов. Минтранс выразил особую озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость устранения подобных лазеек.

«Некоторые производители находят способы получить на них документы, позволяющие считать их полноценными автокреслами. Это создает лазейки для водителей, которые избегают штрафов, используя подобные устройства вместо сертифицированных удерживающих систем», – сказано в пояснении к документу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД напомнило, что перед началом длительной поездки важно проверить техническое состояние автомобиля, чтобы избежать возможных поломок и обеспечить безопасность в дороге.