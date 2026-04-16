Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
Россия снизила экспорт газа по трубопроводам в Турцию на 27%
В начале года объем прокачки российского голубого топлива на турецкий рынок заметно уменьшился, свидетельствуют данные статистики Управления по регулированию энергетического рынка Турции.
По итогам января и февраля поставки газа из России в Турцию по трубопроводам снизились на 27% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.
В феврале турецкая сторона импортировала по магистралям «Турецкий поток» и «Голубой поток» в общей сложности 1,09 млрд кубометров российского газа. Всего за первые два месяца года объем прокачки достиг 3,8 млрд кубометров.
В ноябре власти Турции опровергли слухи о возможном прекращении поставок газа из России. Также Анкара отказывалась прекращать закупки российских энергоносителей на фоне призывов США.