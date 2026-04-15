Иран засыпал ВПП аэродрома под Исфаханом землей

Иранские военные засыпали взлетную полосу аэродрома под Исфаханом землей

Tекст: Вера Басилая

Опубликованы спутниковые снимки аэродрома, расположенного в 40 км от ядерного центра в Исфахане. На фотографиях видны обгоревшие следы и остатки уничтоженных американских самолетов и вертолетов, а также земляные насыпи вокруг техники. Вокруг аэродрома иранские военные возвели земляные валы, чтобы скрыть работы на объекте от посторонних, пишет «Российская газета».

На взлетно-посадочной полосе заметны груды земли, которые исключают возможность посадки любых самолетов. Судя по спутниковым данным, Тегеран принял эти меры для предотвращения использования аэродрома в будущих операциях противника из-за его близости к ядерному объекту.

Ранее этот аэродром использовали ВС США во время операции по спасению оператора вооружений сбитого F-15E Strike Eagle. Во время спасения были потеряны транспортные самолеты и вертолеты, которые американцы уничтожили после того, как они застряли в грунте, чтобы техника не досталась Ирану. Иранская сторона заявляет, что авиация США была уничтожена иранскими ударами.

Американские военные развернули временную передовую базу глубоко на территории Ирана.

Пентагон использовал для этих целей заброшенный сельскохозяйственный аэродром вблизи Исфахана.

МИД Ирана заподозрил Соединенные Штаты в попытке кражи обогащенного урана под прикрытием спасательной миссии.