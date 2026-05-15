Глава МИД Ирана признал наличие мин в Ормузском проливе
Иностранным торговым судам предписали согласовывать маршруты с военными из-за скрытых препятствий в акватории ключевого ближневосточного транспортного узла, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Желающие пройти суда, очевидно, должны координироваться с нашими военными из-за мин и препятствий, которые существуют. Мы проведем их, как это делали с рядом индийских судов. Безопасное судоходство – наша политика», – заявил глава иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи, передает РИА «Новости».
Кроме того, дипломат затронул тему отношений с Вашингтоном. По его словам, между странами сохраняется шаткое перемирие, которое Тегеран старается поддерживать ради поиска мирного решения конфликта. Аракчи обратил внимание на отсутствие военного пути урегулирования накопившихся проблем.
Иранская сторона готова к конструктивным переговорам. Это станет возможным только в том случае, если американские власти продемонстрируют серьезный подход к полноценному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи назвал условием прохода торговых судов сотрудничество с ВМС Ирана.
В конце апреля Тегеран предложил американской стороне сделку для разблокировки водной артерии.
Месяцем ранее американские СМИ сообщили о потере иранскими военными собственных мин в акватории пролива.