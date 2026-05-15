  Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток в украинском плену
    Украина передала России искалеченных военнопленных
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    Трамп отверг последнее мирное предложение Ирана
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 14:47 • Новости дня

    Захарова высмеяла слова канцлера Германии о бесполезности споров с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о бессмысленности дискуссий с главой США.

    Дипломат отреагировала на заявление Фридриха Мерца в своем Telegram-канале.

     «Д – демократия, С – солидарность, союзничество, Н – НАТО, нуачтовыхотели», – написала Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц признался в сложностях работы при нынешней американской администрации.

    Официальный Берлин назвал публичные разногласия двух политиков обычным недоразумением.

    Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал работу немецкого лидера.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    15 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    МИД сообщил о непрекращающихся попытках США навредить России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон наращивает санкционное давление на Москву, несмотря на активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

    По словам Панкина, американская сторона не прекращает политику нанесения ущерба Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел  отметил, что любые послабления антироссийских ограничений носят исключительно конъюнктурный характер.

    «Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – заявил дипломат.

    Представитель МИД России также выразил надежду на конструктивное изменение курса Вашингтона. По его словам, реальные шаги американской администрации должны полностью соответствовать заявлениям президента США.

    Ранее Панкин отметил договороспособность Вашингтона по вопросу разрешения украинского конфликта.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией США санкционного курса Джо Байдена.

    Министерство финансов США подтвердило намерение сохранять действующие экономические ограничения против России.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    13 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Вашингтона выкупить «Северные потоки» за бесценок
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты планируют восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

    Лавров заявил, что американские власти намерены за бесценок приобрести поврежденные трубопроводы, чтобы в дальнейшем диктовать Европе свои цены на газ, передает ТАСС.

    «Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам дипломата, в случае успеха Вашингтон заставит Берлин пользоваться этой инфраструктурой. Однако стоимость топлива будет определяться не двусторонними договоренностями России и Германии, а исключительно новыми американскими владельцами магистрали.

    Кроме того, Соединенные Штаты открыто заявляют о желании забрать под свой контроль транзитную газовую сеть на территории Украины. Лавров констатировал, что главная цель таких действий заключается в стремлении американцев прибрать к рукам все значимые энергетические маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД ранее уже рассказывал о планах Вашингтона по захвату балтийских газопроводов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление американцев к контролю над мировой энергетической инфраструктурой.

    Немецкая пресса сообщала о тайных переговорах по возрождению транзита российского топлива при условии американского управления.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    12 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде профсоюзов Германии столкнулся с резкой реакцией делегатов после призывов к экономии и реформам.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был освистан делегатами федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB, пишет РИА «Новости». Во время своей речи Мерц заявил: «Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования». Он подчеркнул, что пакет мер «требует чего-то от каждого», и добавил: «От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад».

    Делегаты встретили эти высказывания неодобрительными выкриками, громким освистыванием и насмешливым смехом, но Мерц продолжил выступление. Освистывание и возгласы неоднократно повторялись, в том числе при обсуждении необходимости пенсионной реформы.

    Мерц также отметил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как, по его мнению, только это позволит «сохранить социальное государство».

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями и бестактного ответа онкобольной женщине.

    Ранее в центре Берлина школьники провели демонстрацию, где выступили против милитаризации страны и предложили Мерцу самому отправиться на фронт.

    До этого 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью Мерца, а уровень поддержки главы правительства снизился до 15% на фоне экономических трудностей.

    Кроме того, Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности 20 государственных деятелей Германии с оценкой 2,9 балла.

    13 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически «наказывать» Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой.

    «На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.

    13 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг избрал премьер-министром представителя партии «Зеленые» этнического турка Джема Оздемира, что стало историческим прецедентом для немецкой политики, пишут местные СМИ.

    Ландтаг Баден-Вюртемберга утвердил нового премьер-министра региона. Им стал Джем Оздемир из партии «Зеленые», который оказался первым этническим турком на посту главы немецкой федеральной земли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.

    Баден-Вюртемберг входит в число крупнейших и наиболее богатых земель Германии. Регион занимает третье место в стране по площади, населению, составляющему 11,1 млн человек, и уровню ВВП. На его территории базируются штаб-квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz, Porsche и Bosch.

    Победа Оздемира ожидалась после успеха «Зеленых» на мартовских земельных выборах, где они получили 30,2% голосов. Кандидатуру нового премьера поддержали 93 из 157 депутатов. Ранее, с 2011 года, регионом также руководил представитель этой партии Винфрид Кречман.

    Политик родился в Баден-Вюртемберге в семье турецких иммигрантов. Он состоит в партии «Зеленые» с 1981 года и многократно избирался в Бундестаг. С 2021 по 2025 год Оздемир занимал должность министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многочисленные выходцы из Турции и других стран голосуют за партию «Зеленые» из-за ее политики «открытых дверей». А власти Германии целенаправленно улучшают условия для эмиграции.

    При этом, до этого немецкие СМИ, политики и спортсмены возмущались тем, что болельщики турецкого происхождения массово освистывали футболистов сборной Германии на товарищеском матче в Берлине, а турецких флагов было больше, чем немецких.

    14 мая 2026, 06:53 • Новости дня
    Россия установила исторический рекорд по закупкам американской обуви

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В марте российские компании приобрели в Соединенных Штатах обувь на рекордные 2 млн долларов, что стало максимальным показателем за всю современную историю.

    Объем ввезенной продукции увеличился в 1,4 раза по сравнению с февралем, когда сумма поставок составила 1,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Американская статистическая служба ведет подобные наблюдения с 2002 года, и нынешний показатель стал абсолютным рекордом за весь период.

    Благодаря мартовским закупкам Россия вошла в десятку крупнейших импортеров американской обуви, заняв девятое место в общем рейтинге. Лидерами по объему приобретенной продукции стали Канада с показателем 29,7 млн долларов, Вьетнам, закупивший обувь на 19,5 млн долларов, и Британия с суммой 7,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российские компании в три раза нарастили закупки американской косметики.

    Месяцем ранее объем ввоза контактных линз из Соединенных Штатов подскочил почти в два раза.

    В феврале Россия почти вдвое увеличила импорт обуви из Турции.

    13 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал все столичные торговые площадки главе Alpha Auto Group ради масштабного перехода к централизованному управлению и цифровизации продаж, пишет пресса ФРГ.

    Немецкая компания Mercedes-Benz продала все свои автосалоны в Берлине. Все семь столичных филиалов, включая флагманскую площадку Mercedes-Welt, перешли под контроль канадского бизнесмена Кулдипа Биллана, пишет Bild.

    В проданных дилерских центрах трудились около 1,5 тыс. сотрудников. Им предложили выходное пособие в размере 30 тыс. евро или гарантию сохранения рабочего места на один год. После завершения этого срока трудовые контракты могут быть пересмотрены на совершенно иных условиях.

    Реализация активов проходит в рамках глобальной трансформации бренда. Всего Mercedes-Benz намерен продать 82 филиала по всей Германии, что затронет примерно 8 тыс. работников. Сейчас рассматривается возможность реализации автосалонов в Мюнхене, Гамбурге и регионе Рейн - Рур.

    Глава Alpha Auto Group Кулдип Биллан уже владеет более чем 150 дилерскими центрами в Европе, США и Канаде. Его бизнес-империя сотрудничает с такими известными марками, как Audi, BMW, Toyota и Ford.

    При этом в апреле Mercedes-Benz увеличила срок действия своих товарных знаков в России, несмотря на объявленный ранее уход с рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии - доходы автоконцерна в 2025 году упали на 49 %. В то же время, продажи новых легковых автомобилей марки на российском рынке за первый квартал 2026 года выросли на 82 %.

    14 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Меркель избавилась от пиджаков и увлеклась садоводством

    Tекст: Мария Иванова

    Уйдя из большой политики, Ангела Меркель рассталась с частью узнаваемого строгого гардероба и столкнулась с неожиданными трудностями при выращивании картофеля.

    Бывший канцлер Германии поделилась подробностями личной жизни в подкасте издания Focus, передает ТАСС.

    Говоря о судьбе знаменитых нарядов, политик отметила: «Часть уже утилизирована, часть в шкафу». Она добавила, что начала носить строгие женские брючные комплекты только после первого избрания на высокий пост по совету стилистов.

    Кроме того, экс-канцлер призналась в отсутствии больших успехов в садоводстве. По ее словам, результат часто зависит от качества почвы, поэтому выращивать стоит только неприхотливые культуры.

    «Что-то удается, что-то нет. Я утешаю себя тем, что многое всегда зависит от характеристик почвы. С какими-то вещами вовсе не добиться успеха, а что-то цветет само по себе. Я усвоила, что выращивать нужно те культуры и цветы, которые чувствуют себя комфортно», – пояснила она.

    При этом посадка картофеля всегда помогала ей отдыхать от напряженной работы.

    Вспоминая о годах руководства страной, политик рассказала о способах борьбы со стрессом. Она старалась регулярно брать отпуск и проводить выходные в загородном доме за чтением книг.

    Своей главной вредной привычкой бывшая глава правительства назвала употребление жареного картофеля в десять часов вечера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер ФРГ объяснила причину выбора брючных костюмов для официальных мероприятий.

    В своих мемуарах политик назвала сложными отношения с президентом России Владимиром Путиным. Позже она обвинила Польшу и страны Балтии в срыве диалога с Москвой.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Путин отметил, что Россия оказалась в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета, передает РИА «Новости».

    «После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», – сказал глава государства.

    Во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат».

    14 мая 2026, 18:02 • Новости дня
    Мерц отверг предложение Кремля о переговорщике между ЕС и Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически не согласился с идеей Москвы о назначении специального представителя для ведения дипломатического диалога между Россией и ЕС.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц в резкой форме отверг предложение президента России Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы, передает РИА «Новости».

    «Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», – цитирует заявление главы правительства Германии британское издание Guardian.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило эту инициативу российского лидера.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность лично вести переговоры с Москвой.

    13 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты стремятся полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса, сказал Лавров в интервью RT India, передает РИА «Новости».

    «Вы упомянули ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть», а цель – она не скрывается – убрать эти компании из всего международного бизнеса», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Руководитель министерства также добавил, что отечественный бизнес целенаправленно пытаются вывести с мировых торговых площадок. По его словам, особое внимание американская сторона уделяет вытеснению российских корпораций из стран Африки и государств Балканского полуострова.

    В 2025 году Минфин США объявил о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Из-за ограничительных мер компания «Лукойл» анонсировала продажу своих зарубежных активов.

    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Число пострадавших после атаки БПЛА на Рязань выросло до 28 человек
    Захарова: От атак ВСУ во время псевдоперемирия Зеленского погибли 25 россиян
    Финны обнаружили крупные залежи золота на границе с Россией
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве
    Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    Вооруженный мужчина напал с ножом на ребенка под Москвой

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

