Bild: В Германии возмутились освистыванием турками немецких футболистов в Берлине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сборная Германии 18 ноября на Олимпийском стадионе в Берлине проиграла команде Турции со счетом 2:3. Во время игры болельщики турецкой команды освистывали немецких футболистов при каждом касании мяча. Как отмечает AP, большинство из них являются потомками турецких «рабочих-иммигрантов», прибывших в бывшую Западную Германию, чтобы помочь восстановить послевоенную экономику, передает РИА «Новости».

Журналистка Анабель Шунке опубликовала видео с кадрами матча, на котором можно заметить подавляющее число болельщиков с турецкими флагами. Пост с критикой миграционной политики Германии собрал более тысячи комментариев и девяти тысяч лайков. По ее словам, на игре Германии и Турции в Берлине можно еще раз увидеть плоды успешной интеграции – турецких флагов больше, чем немецких, и команду Германию освистывают.

«Наверное, все эти турки с немецкими паспортами. Одно дело, если ты еще болеешь за команду из своей страны, откуда ты родом. Другое дело, освистать команду, в чьей стране ты живешь и тебе предоставлены все возможности. Я так устала от них всех, честно», – заявила Шунке.

Немецкий таблоид Bild описал происходящее на стадионе в столице Германии однозначно: «Здесь не было ощущения, что мы дома. Стадион в красно-белых тонах, это выездная игра, а не домашняя».

Первого в истории сборной Германии капитана турецкого происхождения Илкая Гюндогана освистывали на протяжении всего матча. «Вы должны были нас предупредить, что у нас будет выездная игра в Берлине», – заявил форвард бундестим Никлас Фюллькруг.

Ранее замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик заявил, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, позже добираются до Германии, специально «обманывая глупую Европу».