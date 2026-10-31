На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.0 комментариев
Украина признала критическую зависимость ПВО от разведданных США
Буданов заявил о критической зависимости Украины от американских разведданных
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что Киев критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.
Украина критически зависит от разведданных США, признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Он сообщил о разговоре с американскими сенаторами, в ходе которого обсуждались поддержка Киева и переговорный процесс, передает ТАСС.
«Украина критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах», – написал Буданов в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Украине заподозрили администрацию президента США Дональда Трампа в намеренной блокировке передачи разведывательной информации.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов допустил критическое снижение боеспособности ВСУ в случае прекращения обмена разведданными. В августе на Украине сообщили о нехватке поставляемых Западом систем противовоздушной обороны для защиты от ракетных ударов.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ