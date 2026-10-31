Украина признала критическую зависимость ПВО от разведданных США

Буданов заявил о критической зависимости Украины от американских разведданных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина критически зависит от разведданных США, признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Он сообщил о разговоре с американскими сенаторами, в ходе которого обсуждались поддержка Киева и переговорный процесс, передает ТАСС.

«Украина критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах», – написал Буданов в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Украине заподозрили администрацию президента США Дональда Трампа в намеренной блокировке передачи разведывательной информации.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов допустил критическое снижение боеспособности ВСУ в случае прекращения обмена разведданными. В августе на Украине сообщили о нехватке поставляемых Западом систем противовоздушной обороны для защиты от ракетных ударов.