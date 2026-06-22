Зачем Зеленскому нападение на Белоруссию

Tекст: Василий Стоякин

Заявления в адрес белорусского руководства, сделанные в конце прошлой недели главой киевского режима, уже расценили как ультиматум в адрес Белоруссии. Зеленский требует от Минска убрать от границ с Украиной некую технику, якобы наводящую на цели на Украине российские ракеты. А если это не сделает белорусская сторона, то прозвучали намеки на применение силы Украиной.

Кроме того, Зеленский намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Напомним, что еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены.

Разумеется, никакие РЛС на белорусской границе чисто технически не могут давать целеуказание в глубине украинской территории. Странно было бы думать и о том, что Белоруссия откажется поставлять России топливо, сделанное из российской нефти.

Но содержание шантажа в адрес белорусской стороны особого значения не имеет. Зеленскому нужно не достижение каких-то результатов, а пропагандистский повод для войны, позволяющий выставить Украину «жертвой агрессии» и нанести «ответный удар». Если действовать по методичке 1939 года, можно было бы захватить городское радио в каком-нибудь Овруче. А чтобы было правдоподобнее, отрядить для этого «змагаров», служащих в составе ВСУ.

В целом создается впечатление, что Зеленский пытается втянуть в войну еще и Белоруссию, открыв таким образом второй фронт. Возникает вопрос: в своем ли он уме? Ведь даже если дела у Украины на фронте так хороши, как это расписывает украинская пропаганда, то в случае открытия второго фронта ситуация никак не может улучшиться – ведь придется откуда-то брать войска для закрытия нового направления…

Но раз пошел разговор об исторических аналогиях, стоит вспомнить другой исторический эпизод – 7 декабря 1941 года японская авиация нанесла удар по главной базе американского тихоокеанского флота в Перл-Харборе, а уже 11-го Гитлер объявил войну США. Зачем? Он что, забыл, как в марте 1917 года потопление нескольких американских судов и расшифрованное сообщение главы МИД Германии, в котором он предлагал отдать Техас Мексике за поддержку в войне, спровоцировало вступление ранее нейтральных США в войну на стороне Антанты, в результате чего и так безрадостное положение Второго рейха стало и вовсе катастрофическим?

Гитлер, конечно, заслужил, чтобы его называли бесноватым фюрером, но он по-своему был человеком вполне рациональным и далеко не глупым. Скорее всего, его действия были заранее согласованы с японской стороной.

Япония, как легко можно понять, вовсе не собиралась побеждать США в прямом вооруженном противостоянии. Японцы рассчитывали, что в результате мощного обезоруживающего удара они спровоцируют в США политический кризис и вернут к власти партию изоляционистов, которые считают, что им достаточно Америки, а лезть в разборки континентальных империй – себе дороже.

В рамках такой стратегии США, поставленные в условия необходимости отправки сухопутных войск еще и в Европу (а память о потерях 1917-1918 годов еще не сгладилась), точно откажутся от участия в войне на стороне Великобритании. Япония же, избавившаяся от риска конфликта с США, сможет наконец вторгнуться на Дальний Восток, лишив СССР последних резервов.

Замысел, как видим, сам по себе был вовсе неплох. Как минимум никакого безумия тут и близко не было – просто логичный расчет. Кто ж знал, что американский гризли обидится и начнет махать лапами, круша все, до чего дотянется?

Зеленский, каким бы он ни был клоуном и наркоманом, тоже в высшей степени опасный противник. Он, в конце концов, уже больше четырех лет ведет войну не только с Россией, но и с украинским народом, своими политическими конкурентами и западными «союзниками». Побеждать не побеждает, но власть он сохранил, что само по себе говорит о многом.

Самой по себе войны с Белоруссией Зеленский явно не боится. Граница в Полесье мало пригодна для крупных войсковых операций, а с украинской стороны хорошо укреплена.

Белорусская же армия, конечно, опыт СВО в своей боевой подготовке учитывает, но вряд ли готова к современной войне. Кроме того, у Белоруссии остается большая граница со странами НАТО, которую надо охранять. Таким образом, Зеленский вправе рассчитывать, что Лукашенко до последнего будет стараться избегнуть ввязываться в конфликт, а если будет в него втянут, то все ограничится взаимными налетами беспилотников, даже отдаленно не напоминающими обмен ударами между Россией и Украиной.

И действительно, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин открыто заявляет, что «военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова «совсем». По словам Хренина, на границе с Украиной ВС Белоруссии сохраняют минимальное количество войск для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

Зачем же в таком случае все это Зеленскому? Интерес вполне определенный – главу киевского режима ни в коем случае не устраивает прекращение войны с Россией.

Причин этому много, но достаточно одной – прекращение войны означает выборы, а избиратели ему бусификацию, коррупцию, потерю Донбасса и части Таврии не простят. Западным партнерам на будущее клоуна плевать – вместо Зеленского украинцы завтра изберут нового фюрера. Боксера, например. Или генерала.

Между тем после прекращения боевых действий в Персидском заливе возникает окно возможностей, которым Трамп может воспользоваться, чтобы предъявить своим избирателям хоть какие-то результаты. Он действительно может надавить и на Украину, и на ее союзников, чтобы принудить Киев к выполнению мирного соглашения.

Начало же украинско-белорусского конфликта все достигнутые ранее договоренности обнуляет, поскольку в переговорах появляется третий участник со своим набором требований и претензий. Все придется начинать сначала, а у Трампа времени уже нет – на носу промежуточные выборы, которые республиканцы почти наверняка проиграют.

Кроме того, Зеленскому нужно втянуть в войну Европу – на фоне большой войны с участием европейских союзников все его внутри- и внешнеполитические обязательства становятся несущественными.

Как сказал Гилберт Честертон: «Где умный человек прячет лист? В лесу». Вот Зеленский и стремится насадить этот самый лес, в котором его преступления станут незаметными на фоне преступлений его европейских союзников.

Втягивание в войну Белоруссии, особенно если боевые действия развернутся на западном фланге фронта (район Бреста – один из немногих коридоров, где возможны масштабные операции сухопутных войск), создают исключительные возможности для присоединения к конфликту Польши, с которой у Зеленского сейчас натянутые отношения. И опять же, в Минске открыто говорят об опасности столкновения с Европой.

Так что к угрозам Зеленского стоит отнестись максимально серьезно. Он останавливаться не собирается и все ресурсы для провоцирования расширения конфликта у него есть. И похоже, что лето 2026 года видится в Киеве как благоприятный момент для начала реализации такого сценария.