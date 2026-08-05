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    5 августа 2026, 19:25 • В мире

    Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев

    Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    На пути прохождения в Конгрессе США нового законопроекта об антироссийских санкциях внезапно возникло препятствие. Сразу несколько конгрессменов разглядели в этом документе скрытый смысл и стали резко выступать против. О чем идет речь и почему этим людям важнее торговля с Китаем, чем новые антироссийские санкции?

    Законопроект о новых санкциях против России, разработанный покойным Линдси Грэмом* (включен в России в реестр экстремистов и террористов) и долгое время мариновавшийся в Сенате, несколько недель назад получил, казалось бы, шансы на принятие. Причем не абы какое, а по ускоренной процедуре.

    Отчасти потому, что он набрал дополнительных сторонников. Демократы готовы были проголосовать за законопроект из страха. Они опасаются, что Трамп может быстро охладеть к украинскому вопросу, поэтому им нужен закон, настоятельно рекомендующий президенту ввести новые санкции против России. В случае принятия он подпортит отношения Трампа с Москвой и обозначит какую-никакую, но дополнительную поддержку Украины.

    В свою очередь, республиканцы в Сенате решили почтить память усопшего коллеги (собственно, даже назвали законопроект его именем). Ну а заодно попытаться найти хоть в чем-то общий язык с демократами – проложить тропинку к двухпартийному сотрудничеству, которое может помочь избежать нового бюджетного шатдауна, когда партии просто отказываются идти на компромиссы по вопросам государственных расходов.

    В результате в день похорон Грэма законопроект прошел второе процедурное голосование, тем самым ему был открыт путь для полноценного обсуждения. На которое неожиданно даже появилось время – Сенат сейчас должен был быть в отпуске, однако по велению президента продолжает работу.

    «Трамп убедил главу сенатского республиканского большинства Джона Туна отменить/отложить августовские каникулы, чтобы утвердить в должности генпрокурора/министра юстиции своего бывшего личного юриста Тодда Блэнша. Также Трамп пытается продавить через Конгресс законопроект о большем контроле за выборами со стороны федеральной власти», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель кафедры политики Дрексельского Университета Сергей Костяев.

    Наконец, главное препятствие в виде президента Трампа, грозившего заветировать законопроект, исчезло. Просто потому, что по просьбе президента в законопроект к санкциям против России добавили и ограничения в отношении Ирана.

    Однако в момент, когда сторонники санкций были готовы открывать шампанское, возникли проблемы. Выяснилось, что консенсусного голосования (которое позволило бы мгновенно провести законопроект через Сенат, известный своими сложными процедурами) не будет. Его сорвал сенатор от Демократической партии Рафаэль Уорнок.

    Еще недавно поддерживавший законопроект политик заявил, что принимать его в таком виде не готов. Не потому, что он вдруг полюбил Россию, а потому, что не любит Трампа. Не любит – и не доверяет ему. И потому будет голосовать против.

    «Поддержка Украины не означает, что нам нужно давать этому неуравновешенному президенту новые полномочия для повышения цен на все через введение тарифов»,

    заявил он.

    Дело в том, что законопроект помимо прочего дает президенту полномочия вводить тарифы (вплоть до 100-процентных) на экспорт в США продукции пяти стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти. То есть в том числе против Индии (важнейшего американского союзника, на обхаживание которого Вашингтон потратил много сил), а также Китая. Проще говоря, президент получит возможность развязать торговую войну. Но главное – совершенно безнаказанно.

    Трамп уже пытался это делать в 2025 году, однако его быстро остановили, причем не только китайцы (своими ответными санкциями), но и американцы. Действия президента США были оспорены в Верховном суде, и суд признал тарифы незаконными. Решил, что президент превысил свои полномочия.

    Трамп назвал решение «позором», но вынужден был подчиниться. Теперь же получается, что конгрессмены сами, своими руками дают хозяину Белого дома инструмент для уже легальной торговой войны с Китаем, которая грозит многомиллиардными убытками для американской экономики. О чем, в частности, говорят и другие демократы.

    «Я не считаю, что тарифы, которые оплачивают американские компании и потребители, помогут Украине победить»,

    говорит еще один противник законопроекта, сенатор Мэгги Хассан.

    Собственно, еще в июле в Конгрессе звучали ровно те же самые возражения. «Законопроект "О санкциях против России" – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – заявляли представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    В итоге сейчас законопроект фактически меняет свой облик. Изначально позиционированный как мера по поддержке Украины и память о Линдси Грэме, он начинает восприниматься как карт-бланш Трампу на внешнеполитические авантюры.

    В таком виде даже демократы в Сенате не готовы безусловно принимать этот документ. Который, между прочим, после Сената должен отправиться еще на рассмотрение в Палату представителей, где к нему будет еще более скептическое отношение. Особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, где каждый член палаты идет на перевыборы и должен будет объяснять своему демократическому электорату, почему он дал их злейшему врагу – Трампу – полномочия для торговых войн. Об Украине никто из них уже и не вспомнит.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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