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МИД России исключил посредничество Германии в переговорах по Украине
Берлин утратил право выступать миротворцем в украинском конфликте из-за активного курса на милитаризацию и попыток навязывать собственные условия, заявили в МИД РФ.
Современная политика Берлина полностью исключает его участие в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости». Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский подчеркнул, что страна выбрала путь наращивания военной мощи.
«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль (по Украине - ред.), одновременно пытаясь диктовать свои условия», – заявил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая заместитель главы МИД Дмитрий Любинский отметил полное прекращение межгосударственных контактов между Россией и ФРГ.
Депутаты Государственной думы заявили о возвращении Берлина на путь реваншизма и милитаризации.
Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил об ускоренной подготовке немецких властей к военному противостоянию с Москвой.