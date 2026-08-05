Поддубный наградил родителей бойцов СВО в Белгороде

  • Новость часаСредства ПВО перехватили 200 украинских дронов за день
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    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    Памфилова назвала число участников спецоперации на выборах в Госдуму
    Памфилова: На выборах в Госдуму приняты беспрецедентные меры безопасности
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    Машков назвал Путину сроки представления новой стратегии развития театра России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

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    5 августа 2026, 21:36 • Новости дня

    Поддубный наградил родителей бойцов СВО в Белгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Генсовета «Единой России», Герой России Евгений Поддубный с рабочим визитом посетил Белгород, где вручил награды «Отец солдата» родителям участников спецоперации.

    Выступая на торжественной церемонии, он подчеркнул, что регион сейчас находится на передовой и защищается силами людей, ежедневно рискующих жизнями, сообщается на сайте «Единой России».

    «Подвиг этих ребят – пример отваги, мужества и самопожертвования. Но за каждым таким подвигом стоит отец, который для своего сына является моральным ориентиром, опорой и поддержкой. Сегодня мы чтим тех, кто воспитали парней, способных пожертвовать собой», – заявил Герой России.

    В ходе поездки Поддубный также осмотрел новое приемное отделение Детской клинической больницы, ставшее первым в стране объектом подобного рода, возведенным по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Он оценил современное диагностическое оборудование и поблагодарил врачей за их труд, отметив важность их работы ради детей.

    Кроме того, Поддубный посетил центр военно-спортивной подготовки «Воин» в Губкине и расположение добровольческого подразделения «БАРС-Белгород». Совместно с врио губернатора региона Александром Шуваевым он побывал в гуманитарном центре в Шебекино, где выразил благодарность волонтерам за их помощь.

    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца

    Врач Бойцов назвал небрежность к себе причиной старения сердца

    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

    «Сердце – удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», – сказал он РИА «Новости».

    Врач Бойцов добавил, что гипертония обычно возникает на фоне метаболического синдрома. Второй причиной износа органа выступает сахарный диабет, поражающий мелкие и крупные сосуды.

    Третьим опасным фактором медик назвал появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Подобные образования ухудшают снабжение мышцы кислородом и вызывают необратимые фиброзные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару. Врач заявил об опасности йоги при гипертонии.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 15:48 • Новости дня
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Кобзев: Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты исчезнувшего несколько дней назад самолета Cessna 182 в Иркутской области смогли самостоятельно собрать радиостанцию и передать свои точные координаты спасателям с вершины сопки, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

    Мужчины поднялись на возвышенность и воспользовались собранным из подручных средств устройством для отправки сигнала, рассказал Кобзев в своем канале в Max.

    «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск», – написал губернатор.

    Напомним, 3 августа легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь во время патрулирования лесных пожаров в Иркутской области. Густой туман сильно осложнил поиски пропавшего воздушного судна.

    К спасательной операции подключились иркутские специалисты и самолет из Якутии. В среду летчиков нашли живыми.

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    4 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0» для безопасности Европы

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

    Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для формирования новой архитектуры безопасности, передает РИА «Новости». В своей статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine она отметила важность долгосрочной стабильности.

    «Европе нужен «Хельсинки 2.0» – долгосрочный процесс разработки общих правил в области безопасности, стабильности и сотрудничества», – написала политик. По ее словам, процесс поиска баланса интересов будет сложным, но он необходим для прекращения нынешней спирали эскалации.

    Курс властей Германии на милитаризацию ставит под угрозу безопасность в Европе и не способствует урегулированию конфликта на Украине. Вагенкнехт добавила, что чрезмерное наращивание вооружений бундесвера и безоговорочная поддержка Киева являются контрпродуктивными мерами.

    Политик подчеркнула, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не увеличивать оборонный бюджет. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах повысить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2029 году.

    Министерство финансов Германии сообщало, что проект бюджета на 2027 год предусматривает рост расходов на оборону до 139,7 млрд евро, а в 2028 году – до 153,9 млрд евро.

    Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за применения немецкого оружия по российской территории.

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца на фоне растущей угрозы войны.

    Также Вагенкнехт резко осудила проект государственного бюджета на 2027 год из-за рекордного перевооружения.

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    5 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Названы обязанности новых заместителей министра обороны

    Минобороны: Солодчук займется организацией тылового обеспечения российских войск

    Названы обязанности новых заместителей министра обороны
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Валерий Солодчук, назначенный на пост заместителя министра обороны, займется организацией тылового обеспечения российских войск, сообщило Минобороны.

    Ранее Солодчук командовал войсками Центрального военного округа, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Минобороны произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники, а также техническое обеспечение войск.

    Заместитель министра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны. Глава государства предложил генералу Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр».

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева врио командующего группировкой войск «Восток».

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    5 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве

    Онуфриенко: Удары по логистическим центрам в Киеве усиливают ресурсный голод ВСУ

    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по логистическим центрам на Украине призваны усилить ресурсный голод ВСУ. В этих операциях важную роль играют данные разведки о том, какие именно склады бывших предприятий ВПК Киев адаптировал для снабжения военных, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила логистические центры в Киеве и других городах.

    «На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.

    При этом, заметил спикер, пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники. «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.

    «Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.

    Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил Онуфриенко.

    Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.

    «Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – резюмировал собеседник.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Операция была проведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, говорится в канале Минобороны в Max.

    В Киеве был поражен логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Удар также был нанесен по инновационному терминалу и логистическому центру «Новой почты», где хранились запчасти для производства БПЛА, роботизированных комплексов и РЭБ.

    Кроме того, был поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где собирались БПЛА, и логистический центр «Эпицентр», распределяющий товары двойного назначения и комплектующие для производства дронов.

    Среди целей в Киевской области значатся логистические центры «Терминал Бровары» и «Рабен Украина». Это крупные узлы для хранения и распределения комплектующих для БПЛА. Помимо этого, Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам, шедшим южнее Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

    Четыре дня назад российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для БПЛА и радиолокационную технику для украинской армии. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый удар по Киеву показал качественные улучшения в работе российской разведки.

    Смотрите кадры последствий ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    5 августа 2026, 01:23 • Новости дня
    Российские пловцы забрали все золото в первый день Кубка мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены триумфально начали выступление в Аргентине, выиграв золотые медали на всех четырех дистанциях в первый соревновательный день Кубка мира в ледяной воде.

    Российские пловцы одержали победу на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Всероссийская федерация зимнего плавания подтвердила успешный старт команды, передает РИА «Новости».

    «Российские спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанциях», – говорится в заявлении федерации.

    Золото удалось взять на дистанциях 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брассом.

    Представители федерации добавили, что россияне завоевали четыре золотых медали из четырех возможных.

    Турнир проходит в регионе голубых озер и ледников, недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус. В 2025 году российская сборная привезла с Кубка мира в Аргентине 38 медалей, 24 из которых оказались высшего достоинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день российские синхронистки показали  лучший результат в технической программе командного турнира, а российские прыгуны в воду завоевали золото чемпионата Европы.


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    5 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене

    Путин объяснил первый номер «ЕР» в бюллетене привычкой Карелина побеждать

    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой объяснил первый номер «Единой России» в избирательном бюллетене давней привычкой олимпийского чемпиона Александра Карелина всегда быть первым.

    Руководитель ЦИК рассказала главе государства об итогах прошедшей в этот день жеребьевки, передает ТАСС.

    Памфилова сообщила, что шар с первым номером достался представителю партии «Единая Россия». Выигрышную цифру вытащил сенатор и олимпийский чемпион Александр Карелин.

    Путин отреагировал на эту новость с улыбкой. «Он привык быть первым», – отметил президент.

    Напомним, сенатор Александр Карелин вытянул для партии «Единая Россия» первый номер в избирательном бюллетене. В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список кандидатов от этого политического объединения.

    Ранее сам олимпийский чемпион отметил важность включения участников спецоперации в партийные ряды.

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    5 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты

    Ученый Эйсмонт: Часть модулей МКС могут присоединить к Российской станции

    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты
    @ NASA

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия и США используют космическую систему ретрансляции «Луч» для более точного сведения МКС с орбиты. При этом часть модулей станции может быть присоединена к будущей Российской орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Натан Эйсмонт. Ранее стало известно, что МКС сведут с орбиты к 2030 году.

    «МКС будут сводить с орбиты российские корабли «Прогресс» и американский USDV. Сначала они опустят станцию с нынешних 400 до 270 км, а затем поэтапно продолжат снижение», – рассказал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

    Спикер напомнил, что на USDV будут установлены «усовершенствованный грузовой отсек», дополнительные баки с топливом, авионика, системы электропитания и другие элементы, адаптированные для сложной миссии.

    «В моем представлении, первоначальное сведение с орбиты будет проведено с помощью «Прогресса». Затем к МКС будет пристыкован американский корабль. На последнем этапе станцию будет вести снова российский грузовик», – поделился эксперт.

    Впрочем, по его словам, станцию можно опускать и по отдельным узлам. А некоторые модули могут и вовсе оставить на орбите, чтобы в дальнейшем присоединить их к Российской орбитальной станции (РОС), допускает ученый. Так, речь может пойти о модулях «Поиск» и «Наука». Остальные части МКС в конечном счете будут сброшены в океан.

    «Главная задача – не промахнуться мимо безлюдного района, запланированного для затопления станции. В целом это один из основных рисков операции. Для более точной корректировки падения аппарата Россия использует многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч», – детализировал спикер.

    «Еще один риск связан с тем, что при дистанционной отстыковке модулей оборудование может не сработать должным образом. В этом случае придется использовать механические средства – специальную технику, снабженную манипуляторами», – спрогнозировал ученый.

    «Сложности может повлечь и вспышка на Солнце, создающая при направлении к Земле потоки плазмы. В таком случае плотность атмосферы способна вырасти в несколько раз. Это будет крайне важно учитывать американским и российским специалистам при расчетах сведения МКС с орбиты», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Эйсмонта, Россия и США имеют все технические возможности для самостоятельного проведения операции в отношении МКС. В этой связи он счел, что готовящийся проект имеет значение не только в технологической и научной плоскости, но и в разрезе политики, ведь он потребует от сторон максимально слаженной работы.

    Ранее стало известно, что Россия и США в 2028 году проведут совместную операцию по выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. «Процесс займет около двух лет. Будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты (United States Deorbit Vehicle), и два российских грузовых корабля «Прогресс», – передает РИА «Новости» слова представителя Роскосмоса. Он уточнил, что планируется подготовить соглашение, в котором пропишут распределение ответственности между Роскосмосом и НАСА.

    Напомним, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, а спустя два года на нее прибыла долгосрочная экспедиция. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Британия. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года. Срок ее эксплуатации несколько раз продлевали.

    Москва вместо МКС намерена запустить Российскую орбитальную станцию, начало работы первого научно-энергетического модуля намечено на 2028 год. Всего до 2030 года на орбиту будут выведены и состыкованы четыре модуля. Второй этап развития РОС предполагает присоединение еще двух целевых сегментов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему России нужна новая орбитальная станция.

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    5 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами

    Эксперты раскрыли логику кадровых перестановок в руководстве российской армии

    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент усиливает руководство Минобороны боевыми офицерами, которым доверяют ключевые направления, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их словам, новые назначения призваны повысить эффективность высшего военного руководства и обеспечить решение текущих задач специальной военной операции. В среду Владимир Путин объявил о кадровых изменениях в руководстве группировок российских войск.

    «Таких крупных кадровых перестановок и структурной централизации в Вооруженных силах не происходило давно. Принципиально важно, что на ключевые должности назначены не просто боевые генералы, а командиры, которые лично отличились в ходе наступательных и оборонительных операций», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По его словам, кадровые решения напрямую связаны с задачами, которые сегодня стоят перед российской армией. «Прежде всего речь идет о завершении освобождения Донбасса. Именно поэтому группировку «Центр» усиливает опытный боевой генерал, успешно проявивший себя во главе группировки «Восток», а его место занимает начальник штаба этого же объединения – человек, который досконально знает обстановку и способен обеспечить преемственность управления», – пояснил эксперт.

    Отдельно Леонков остановился на создании Войск беспилотных систем и назначении их командующим генерал-полковника Дениса Лямина. «Это решение не случайно. Когда Лямин командовал подразделениями 58-й армии на Запорожском и Херсонском направлениях, где ввиду наличия Днепра значительная часть боевых действий велась с использованием беспилотников, ему удалось выстроить эту работу настолько эффективно, что противнику стало крайне сложно действовать на данных участках, а российские дроны наносили ему серьезный урон. Эти и другие заслуги стали основанием для его назначения во главе нового рода войск», – считает собеседник.

    По словам Леонкова, развитие беспилотного направления уже стало одним из ключевых приоритетов по поручению президента Владимира Путина. «Все знают об успешной работе центра «Рубикон», который регулярно демонстрирует высокую эффективность в уничтожении техники и живой силы противника, а также в борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами», – напомнил эксперт.

    «Поэтому назначение Лямина говорит о стремлении придать развитию этого рода войск законченный организационный вид. Речь идет уже не о наборе отдельных решений, а о создании полноценной системы. Дроны окончательно стали одним из важнейших элементов современного общевойскового боя, поэтому ответственность на новом командующем лежит колоссальная», – подчеркнул он.

    Аналогичной логикой, считает Леонков, объясняется и назначение генерал-полковника Валерия Солодчука руководителем службы тыла.

    «Он известен тем, что участвовал в освобождении Курской области, а еще ранее отличился в ходе наступления под Киевом в феврале 2022 года. Пройдя этот боевой путь, Солодчук на собственном опыте убедился, насколько важно, чтобы тыловое, инженерное и строительное обеспечение работало как единый бесперебойный механизм. По сути, речь идет о модернизации всей системы тыла Вооруженных сил, чтобы она была готова к выполнению любых задач, поставленных Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим», – отметил эксперт.

    По оценке Леонкова, все кадровые решения объединяет единый принцип. «Сегодня назначения получают не просто заслуженные генералы, а командиры, доказавшие свою результативность в реальных боевых условиях. Причем речь идет не только о достигнутых успехах, но и об умении выполнять задачи с минимальными потерями личного состава. Два Героя России среди новых назначенцев – прямое тому подтверждение», – пояснил он.

    «Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников. Многие из них сделали стремительную карьеру именно благодаря успешным действиям в зоне СВО. Их опыт уже передается в военных учебных заведениях и при подготовке контрактников, а теперь определяет развитие ключевых направлений Вооруженных сил. Это новый этап развития армии, когда важнейшие должности занимают генералы, доказавшие свое мастерство, организаторские способности и умение принимать решения непосредственно на поле боя», – добавил Леонков.

    Военный корреспондент Федор Громов также считает, что главным критерием новых назначений стал полученный в условиях современных вооруженных конфликтов боевой опыт командующих. «Эти генералы сами руководили войсками на линии боевого соприкосновения и не потеряли связь с «землей». Они прекрасно понимают, что именно необходимо действующей армии в конкретный момент. На ключевые должности назначаются командиры, которые знают реальные потребности войск», – пояснил он.

    Среди кадровых решений Громов отдельно отметил назначение Валерия Солодчука. «За его плечами успешная операция по освобождению Курской области в 2025 году, а также взятие под контроль Покровско-Мирноградской агломерации», – напомнил собеседник.

    «Остальные кадровые решения носят несколько иной характер. Произошла ротация: Андрей Иванаев переходит с группировки «Восток» в группировку «Центр». Требовался военачальник не ниже классом, и, учитывая успехи, которых эти командиры добились за последний год, достойная замена нашлась практически сразу», – считает военкор.

    Что касается группировки «Восток», то генерал-лейтенант Петр Болгарев пока исполняет обязанности командующего. «По всей видимости, окончательное кадровое решение здесь еще впереди – все-таки должности начальника штаба и командующего имеют разную специфику», – отметил он.

    Отдельно Громов обратил внимание и на назначение Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем. «Это достаточно интересное решение. Лямин – один из самых молодых российских генералов, и есть мнение, что выбор во многом связан именно с этим: руководитель нового рода войск должен быть максимально открыт к внедрению современных технологий», – сказал эксперт.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что кадровые решения напрямую связаны с новым этапом специальной военной операции и должны повысить эффективность высшего военного управления.

    «Сегодня мы наблюдаем коренной поворот в методах и способах ведения боевых действий. Это видно по интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры, включая морскую логистику противника. Задача состоит в том, чтобы максимально эффективно поражать ключевые объекты инфраструктуры противника. Время для этого настало, кадровые решения приняты, и мы рассчитываем на максимально результативные действия», – подчеркнул он.

    В среду президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней было объявлено о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

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    5 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе

    NI: Россия возглавила рейтинг мощнейших ВВС в Европе

    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военно-воздушные силы значительно превосходят ресурсы других стран Европы благодаря масштабной численности и передовому технологическому оснащению боевых машин, отметили в National Interest при составлении топ-5 стран.

    Продолжающаяся спецоперация на Украине подогрела интерес к реальному потенциалу европейской авиации. Российские воздушно-космические силы уверенно обогнали Турцию и Британию по уровню развития.

    «Причина, по которой большинство стран НАТО до сих пор располагают истребителями, – Россия. Она и не скрывает стремления к экспансии на Запад <...> её военно-воздушные силы в значительной степени сохранились, по крайней мере, отчасти благодаря желанию не допускать использования самых современных самолётов в войне на Украине», – пишет в статье для National Interest писатель и юрист, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры Харрисон Касс.

    Он отмечает, что Кремль всё ещё имеет большой запас боеспособных самолётов поздней советской эпохи, многие из которых участвовали в продолжающейся войне.

    Простое сравнение по количеству самолетов не всегда отражает реальную расстановку сил. Государство может обладать обширным парком устаревшей техники и проиграть противнику с малочисленной, но ультрасовременной авиацией, говорится в статье.

    В качестве примера эксперты приводят израильскую армию, которая регулярно превосходит многочисленных соседей за счет инноваций. Влияют и другие факторы: подготовка пилотов, техническое обслуживание и наличие систем радиолокационного обнаружения.

    Всего в рейтинге журнала пять позиций. На первой – Россия, на второй – Турция, на третьей – Британия, на четвертой – Франция, на пятой – Италия. Германия была удостоена почетного упоминания вне топ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире. Як-130М готовят к охоте на беспилотники. Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

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    5 августа 2026, 19:33 • Новости дня
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые назначения в руководстве российской армии означают перестройку ключевых направлений управления – тыла, беспилотных систем и командования группировками войск, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, на руководящие должности приходят генералы с реальным боевым опытом, которые хорошо понимают потребности действующей армии.

    «Это не рядовая ротация генералов по выслуге лет или иным формальным основаниям. Речь идет о содержательной перестройке сразу трех ключевых контуров: тыла, беспилотных систем и управления группировками войск», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    В первую очередь эксперт обратил внимание на назначение генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны – руководителем объединенного тыла. По его оценке, это решение направлено на консолидацию всех служб, обеспечивающих российскую группировку.

    «Принципиально важно, что на эту должность пришел боевой генерал, знающий реальные потребности армии. Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – отметил Клинцевич. Именно наличие опыта непосредственного командования войсками, считает эксперт, должно изменить подход к обеспечению армии.

    «Боевые командиры иначе воспринимают время. Они понимают, что армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – пояснил собеседник.

    Еще одним важнейшим кадровым решением Клинцевич назвал назначение генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем.

    «Сегодня фронт – это дроновая война. Поэтому появление полноценного командующего этим направлением имеет принципиальное значение. Лямина хорошо знают и президент, и министр обороны, а за его плечами – большой опыт применения беспилотных систем в боевых условиях», – сказал эксперт.

    В частности, речь идет о создании аналитических групп по огневому поражению и выстраивании эффективного применения беспилотников на различных направлениях. «Теперь в одних руках будет сосредоточена вся вертикаль – использование дронов в разных средах, их унификация, подготовка специалистов, снабжение и обобщение опыта. Причем этим будет заниматься человек, который сам прошел через практическое применение таких решений на передовой», – отметил Клинцевич.

    По его мнению, одним из главных результатов нового подхода станет распространение наиболее успешных фронтовых практик на всю армию.

    «Самые передовые наработки, тактика и технические решения рождаются на поле боя. Теперь люди, которые создавали и применяли их непосредственно в зоне боевых действий, смогут структурно передавать этот опыт другим подразделениям – в том числе тем, которые находятся на других стратегических направлениях», – добавил эксперт.

    Отдельно Клинцевич остановился на перестановках в руководстве группировок войск. Назначения Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр» и Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» он назвал последовательными.

    «Это максимально выверенные решения. Речь идет о людях, которые уже возглавляли штабы этих объединений и хорошо знают обстановку. Они способны сохранить тот наступательный темп, который был набран группировками», – считает собеседник.

    При этом кадровые решения имеют значение не только с точки зрения управления, но и с точки зрения внутренней связи армии, отметил эксперт.

    «Сегодня генерал, офицер и солдат, прошедшие через фронт, находятся в одной системе координат. Они понимают друг друга, потому что имеют общий опыт. Когда фронтовой товарищ приходит в генеральский кабинет, для бойцов это становится сигналом: их чаяния будут воспринимать боевые товарищи, которые буквально вышли из окопов и сохранили ментальную, эмоциональную связь с фронтом. Они сделают все, чтобы наши парни победили», – пояснил Клинцевич.

    В целом, считает эксперт, новые назначения отражают принцип отбора командиров по конкретным результатам, продемонстрированным в зоне СВО.

    «Для президента такие решения – это не просто работа с бумагами по чьей-то рекомендации. Это командиры, которые лично докладывали о ситуации, доказали свою эффективность на поле боя и получили доверие благодаря реальным результатам. Убежден, это будущие маршалы победы», – заключил Андрей Клинцевич.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны объявлил о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России назначен начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев будет исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, начнет отвечать за заказы вооружения, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи и займется развитием перспективных видов вооружения и специальной техники.

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    5 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтоженных силами ПВО на подлете к Москве десяти дронах.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Через некоторое время Собянин добавил, что силы ПВО отработали еще по двум беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА. В ночь на среду аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.


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    5 августа 2026, 02:27 • Новости дня
    Трутнев назвал срок появления дноуглубительного флота на Севморпути

    Трутнев анонсировал появление дноуглубительного флота на Севморпути

    Трутнев назвал срок появления дноуглубительного флота на Севморпути
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Поручение президента России Владимира Путина по формированию специализированных судов для работы в арктической акватории будет выполнено в течение ближайшей недели, заявил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Дноуглубительный флот для работы в акватории Северного морского пути будет создан. Сегодня были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК «Росатом», Минтрансом и Минфином», – приводит его слова РИА «Новости» на правительственном совещании по вопросу обеспечения арктических маршрутов необходимой техникой.

    Трутнев добавил, что соответствующие просьбы направлены ведомствам, и вопрос будет закрыт за семь дней. Наличие собственных судов позволит сохранить объемы грузопотока на запланированном уровне.

    Начиная с 2020 года Росатом провел масштабные профильные работы в порту Сабетта. На первом этапе реализации проекта планируют приобрести технику для работы в короткий навигационный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Минпромторга Алиханов заявил о возможности автономных судов на Севморпути. Минтранс России допустил запуск беспилотных судов по Северному морскому пути.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что помогает Северному морскому пути быть нарасхват.

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    5 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» заработала система оповещения о дронах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области запустило систему оповещения о дронах Вооруженных сил Украины на трассе «Новороссия».

    «На участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую народную республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах «Дорожного радио», – сообщается на сайте ведомства.

    Проект реализуется при участии Российской телевизионной и радиовещательной сети, а также радиохолдинга «Радиоальянс». В Запорожской области система уже функционирует в полном объеме. В Херсонской области и ДНР оповещение пока работает в тестовом режиме, специалисты завершают финальные настройки оборудования.

    Ранее власти Херсонской области разработали систему противодействия украинским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия». В середине июля вражеский дрон атаковал съемочную группу телеведущего Владимира Соловьева на этой магистрали.

    В конце июня из-за массированного налета беспилотников руководство ДНР временно перекрыло движение по одному из мостов автодороги.

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