Что даст России новая орбитальная станция

Tекст: Михаил Котов

Времена Международной космической станции постепенно уходят в прошлое. Начало создания станции было положено в далеком уже 1998 году, и тогда предполагалось, что прослужит она около 15 лет. Однако время шло, и специальная международная комиссия уже несколько раз продлевала срок жизни орбитальной станции, считая ее достаточно безопасной для дальнейшей деятельности.

В ноябре этого года Международной космической станции исполнится уже 27 лет – более чем приличный срок. Предполагается, что еще несколько лет она прослужит человечеству, оставаясь самым большим и дорогим научным объектом в космическом пространстве. Уже сейчас понятно, что по крайней мере в ближайшем будущем человечество пойдет по пути создания национальных станций, как это уже сделал Китай.

Несмотря на то, что международный опыт по созданию и эксплуатации Международной космической станции более чем успешный, он показал и множество подводных камней такой совместной работы. Какие-то из проводимых экспериментов были слишком чувствительными и деликатными, чтобы показывать их другой половине – прежде всего Соединенным Штатам. Кроме того, работа МКС не раз и не два становилась разменной монетой во время переговоров политиков.

Россия уже не первый год работает в направлении создания собственной, национальной орбитальной станции РОС (российская орбитальная станция). Генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявлял, что первый научно-энергетический модуль (НЭМ), планируется запустить в декабре 2027 года. НЭМ будет отвечать за выработку электроэнергии и кислорода для всей станции, а также водоснабжение и канализацию. МКС в это время еще будет работать, а значит, можно избежать разрыва в опыте пилотируемых полетов.

Выведение НЭМ на орбиту и станет началом первого этапа создания РОС. До 2030 года на орбиту будут выведены и состыкованы в целом четыре модуля. Следующим после НЭМ станет базовый модуль, в котором должны жить до четырех космонавтов, шлюзовой модуль и универсально-узловой модуль. Универсально-узловой модуль станет сосредоточием и перекрестком всей станции, к которому будут пристыковываться остальные сегменты РОС.

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Второй этап развития РОС, который начнется с 2030 года, должен будет добавить еще два целевых сегмента. Один из них – лабораторный модуль, который будет оптимизирован под работу с разными экспериментами на борту станции. В нем будет большое количество специально подготовленных рабочих мест, куда с Земли будет доставляться аппаратура для экспериментов. А также грузовой шлюз – чтобы доставлять эксперименты на внешнюю поверхность станции и обратно без выхода людей в открытый космос. Такой подход отлично зарекомендовал себя и на российском модуле «Наука» и еще раньше на японском модуле Kibo.

Следующим модулем должен стать производственный модуль, предназначенный для создания различных сплавов, материалов в условиях невесомости. Уже сейчас в условиях международной космической станции проводятся, например, эксперименты по получению сплавов («Перитектика»), по по кристаллизации белков («Кристаллизатор»). Результаты этих экспериментов могут быть с успехом использованы на Земле.

Кроме лабораторного и производственного модуля есть еще несколько вариантов по расширению станции РОС. Во-первых, это возможность вывода на орбиту и использования в составе станции экспериментального надувного модуля. Такие модули очень перспективны и позволяют создавать помещение гораздо большего размера, нежели размеры головных обтекателей, ограничивающие их размеры.

Во-вторых, на РОС предполагается размещение базовой станции для формирования небольшой орбитальной группы малых управляемых космических аппаратов. Планируется, что космонавты на РОС смогут оперативно развертывать малые космические аппараты, ремонтировать и модернизировать их в случае необходимости. Иначе говоря, используя РОС, можно будет запускать группу автоматических спутников, к примеру, для дистанционного зондирования Земли. А в случае необходимости возвращать их на борт для заправки или ремонта.

Одним из нововведений орбитальной станции РОС по сравнению с МКС станет нехарактерная для станций предыдущих поколений орбита.

РОС будет работать на приполярной орбите с наклонением 96,8 градуса. На таких орбитах находятся некоторые типы космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

Это позволит РОС пролетать над всей территорией России, а также над полярными областями нашей планеты. МКС в этом плане гораздо менее удобна, наклонение 51,6 градусов – ближе всего к широте Саратова. Даже Москву и Санкт-Петербург с такого наклонения сложно наблюдать.

Есть у приполярной орбиты и минусы. Скорее всего, за счет близости к радиационным поясам время, проведенное космонавтами в одном полете, будет ограничено шестью месяцами или даже немногим меньше для стандартного полета. Станция соответственно будет не постоянно обитаемой, как сейчас Международная космическая станция, а станет консервироваться между отдельными экспедициями, как раньше «Салюты» или «Мир». У Международной космической станции такой опции нет, на ней обязательно должны оставаться как минимум по одному члену экипажа на каждом сегменте.

Высота орбиты тоже станет ниже, примерно 350 километров. Впрочем, МКС во времена «Спейс Шаттл» работала даже ниже, так как это было необходимо для американских космических челноков.

Для создания РОС необходимо в общей сложности запустить 34 ракеты-носителя. По словам генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Кожевникова, для создания станции и ее обеспечения уже предусмотрено 15 пусков тяжелых ракет-носителей типа «Ангара-А5М» и 19 пусков ракет-носителей среднего класса типа «Союз-2.1б». Для первого этапа все транспортные грузовые корабли «Прогресс РОС» планируется запускать с космодрома Байконур, но уже с 2031 года запуски будут перенесены на космодром Восточный.

В итоге Россия должна получить свою национальную орбитальную станцию, где будет удобно ставить любые эксперименты без лишних глаз и ушей, а также платформу для отработки новейших и самых высокотехнологичных решений. И возможно – новую ступеньку между орбитальной работой и подготовкой к межпланетным миссиям.