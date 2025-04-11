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НИИ телевидения начало разработку системы видеосвязи 4К для РОС
Российская орбитальная станция (РОС) будет оснащена системой видеосвязи высокого качества, позволяющей вести переговоры в формате 4К благодаря новой аппаратуре, разрабатываемой НИИ телевидения, сообщили в Ростехе.
НИИ телевидения Холдинга «Росэл» Госкорпорации «Ростех» начало разработку бортовой телесистемы для строящейся Российской орбитальной станции. В систему войдут камеры с разрешением 2К и 4К, блоки кодирования и декодирования видео, что позволит экипажу вести переговоры в формате 4К, передает РИА «Новости».
В Ростехе отметили, что новое оборудование обеспечит качественную съемку как внутри, так и снаружи станции в различных условиях освещенности. Камеры внешнего обзора смогут передавать видео в формате 2К, тогда как внутренние камеры рассчитаны на формат 4К.
Гендиректор «Росэла» Сергей Сахненко заявил, что система видеосвязи обладает уникальными характеристиками и техническими возможностями, не имеющими аналогов в мировых космических проектах. Он подчеркнул, что это оборудование станет важным шагом в развитии космических технологий, обеспечивая ученых и космонавтов более качественными данными.
Ключевым преимуществом системы станет ее многозадачность, благодаря которой информация с нескольких источников будет выводиться на одном экране. Это позволит экипажу оперативно реагировать на изменения и проводить видеоконференции для координации действий. Встроенные механизмы самодиагностики помогут быстро выявлять и устранять неисправности.
Российская орбитальная станция получит четыре скафандра «Орлан-МКС» той же модели, что используются на МКС, с возможными несущественными изменениями. Генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что российская орбитальная станция начнет формироваться с запуском первого модуля в декабре 2027 года.