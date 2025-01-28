Запуск первого модуля РОС запланировали на декабрь 2027 года

Генконструктор сообщил о запуске первого модуля РОС в декабре 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на декабрь 2027 года, сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Владимир Соловьев на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева. Он отметил: «Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», передает ТАСС.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов добавил, что к 2030 году орбитальная группировка России должна достигнуть порядка 650 государственных спутников. Этот проект станет частью национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Борисов пояснил, что такие меры помогут укрепить позиции России в космосе, обеспечивая технологический суверенитет, а каждый спутник сможет выполнять важные функции, такие как связь, навигация и мониторинг Земли.

Также Борисов сообщил, что разработка многоразовой метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» может быть завершена к 2030 году. Ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью и предназначена для запусков с космодрома Восточный в Амурской области. Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса, использующей в качестве топлива метан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Юрий Борисов предложил рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией. Продолжительность пилотируемых полетов на Российскую орбитальную станцию будет ограничена 11 месяцами из-за радиационной обстановки на полярной орбите, хотя ожидаемые дозы радиации не превышают текущие нормы. Россия не исключает кооперации с Индией по орбитальной станции.