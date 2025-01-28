Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Запуск первого модуля РОС запланировали на декабрь 2027 года
Генконструктор сообщил о запуске первого модуля РОС в декабре 2027 года
Российская орбитальная станция начнет формироваться с запуском первого модуля в декабре 2027 года, что подтвердил генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев на «Королевских» чтениях.
Запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на декабрь 2027 года, сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Владимир Соловьев на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева. Он отметил: «Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», передает ТАСС.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов добавил, что к 2030 году орбитальная группировка России должна достигнуть порядка 650 государственных спутников. Этот проект станет частью национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Борисов пояснил, что такие меры помогут укрепить позиции России в космосе, обеспечивая технологический суверенитет, а каждый спутник сможет выполнять важные функции, такие как связь, навигация и мониторинг Земли.
Также Борисов сообщил, что разработка многоразовой метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» может быть завершена к 2030 году. Ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью и предназначена для запусков с космодрома Восточный в Амурской области. Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса, использующей в качестве топлива метан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Юрий Борисов предложил рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией. Продолжительность пилотируемых полетов на Российскую орбитальную станцию будет ограничена 11 месяцами из-за радиационной обстановки на полярной орбите, хотя ожидаемые дозы радиации не превышают текущие нормы. Россия не исключает кооперации с Индией по орбитальной станции.