Стало известно о планах ограничения полетов на РОС из-за радиации

Пилотируемые полеты к РОС ограничили 11 месяцами из-за радиации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полеты космонавтов на Российскую орбитальную станцию (РОС) будут ограничены длительностью 11 месяцев из-за радиационной обстановки. С этой информацией выступил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев во время собрания Российской академии наук. Он отметил, что на орбите с наклонением 96,8 градуса необходимо учитывать условия радиационной безопасности, сообщает ТАСС.

Соловьев уточнил, что в стандартной радиационной обстановке уровни радиации на полярной орбите не превышают установленные нормы для экипажа, которые составляют 500 миллизивертов в год. Тем не менее ограничения на продолжительность полетов введены для обеспечения безопасности космонавтов.

Помимо этого, Соловьев сообщил, что первый научно-энергетический модуль (НЭМ) для РОС уже создан и электрические испытания начнутся через год. Он подчеркнул, что работы над РОС активно продолжаются, а развертывание станции на околополярной орбите запланировано на период с 2027 по 2033 год.

Проект создания РОС оценивается в 608,9 млрд рублей. Первый модуль планируется запустить в конце 2027 года, а остальные модули, включая универсально-узловой и шлюзовой, будут добавлены до 2030 года. Второй этап развертывания предполагает расширение станции двумя целевыми модулями к 2033 году.

Проект РОС станет ключевым элементом российской пилотируемой программы после выхода из МКС и позволит выполнять задачи, недоступные на текущей станции. Он открыт для международного сотрудничества, включая страны Африки и БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия готова привлекать иностранных партнеров к реализации проекта Российской орбитальной станции (РОС), включая сотрудничество с США. График развертывания Российской орбитальной станции (РОС) утвержден гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым с планами начать развертывание в 2027 году. При помощи ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» будет доставлено все необходимое для Российской орбитальной станции, заявил президент России Владимир Путин.