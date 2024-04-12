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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    35 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    31 комментарий
    12 апреля 2024, 18:20 • Новости дня

    Путин объяснил важность «Ангары» для создания Российской орбитальной станции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При помощи ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в космос будет доставлено все необходимое для Российской орбитальной станции, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с космонавтами в Кремле.

    «Состоялся старт «Ангары-5» – это наша новая тяжелая ракета-носитель, это хорошее движение вперед – с нового нашего космодрома, с Восточного. С помощью этой ракеты-носителя будем выводить потом все, что необходимо для создания Российской орбитальной станции», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, разгонный блок «Орион», который был запущен с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5», вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.

    10 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»

    Роскосмос: Сбой системы контроля пуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска «Ангары-А5»

    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

    По словам Борисова, «скорее всего, это программная ошибка», которая будет найдена в течение дня. Он подчеркнул, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса также отметил, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний, который сейчас проходит КРК «Амур».

    «Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного», – пояснил Борисов.

    Следующая попытка пуска «Ангары-А5» назначена на 11 апреля.

    Напомним, пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, был вновь отменен.

    Коментарии (14)
    11 апреля 2024, 12:02 • Новости дня
    Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

    Первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен

    Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А космодрома Восточный.

    Примерно через 12 с половиной минут разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту, передает ТАСС.

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

    Коментарии (12)
    11 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    МИД: Запуском «Ангары» Россия подтвердила статус ведущей космической державы

    Tекст: Ольга Никитина

    В канун Дня космонавтики Россия успешно запустила ракету-носитель «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что этот пуск подтверждает статус России как ведущей космической державы, а также ее приверженность мирному использованию космоса.

    Захарова в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчеркнула, что Россия выступает за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее профильный специалист Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». Напомним, первая ракета-носитель «Ангара-А5» в четверг успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    Коментарии (23)
    10 апреля 2024, 12:04 • Новости дня
    Пуск «Ангары-А5» повторно отменили
    Пуск «Ангары-А5» повторно отменили
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, вновь отменен, это следует из трансляции госкорпорации «Роскосмос».

    Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке, передает ТАСС.

    Также пуск ракеты «Ангара-А5» отменяли во вторник, 9 апреля.

    Коментарии (15)
    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

    Коментарии (6)
    11 апреля 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С космодрома Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск, который ждала вся страна, был отложен дважды из-за технических неполадок, но в третий раз ракета успешно стартовала и вывела на орбиту Земли разгонный блок «Орион», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Он назвал сегодняшний пуск важнейшим событием. Он подчеркнул, что «Ангара-А5» – это новый космодром, новый старт и новая автоматика, передает ТАСС.

    Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко поблагодарил расчет за проделанную работу и отметил, что все задачи были выполнены великолепно.

    «Ангаре-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль. По словам Борисова, ракета-носитель должна пройти еще много испытаний, но уже сейчас понятно, что она станет одним из основных изделий, которое будет запускать спутники и корабли с космодрома Восточный.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

    Коментарии (3)
    11 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» с блоком «Орион» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разгонный блок «Орион», запущенный с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5», вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Отмечается, что теперь основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний полностью выполнена, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Это стало первым успешным пуском «Ангары-А5» с Восточного и завершило летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур».

    Отделение испытательной нагрузки от «Ориона» не планировалось. Теперь блок вместе с ней уйдет на орбиту хранения, чтобы не создавать помех другим аппаратам на геостационарной орбите.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома 11 апреля.

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    11 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от «Ангары-А5»
    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от «Ангары-А5»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» и выведен на опорную орбиту.

    Как отметили в Роскосмосе, отделение разгонного блока «Орион» от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» прошло в штатном режиме, передает ТАСС.

    В дальнейшем в рамках летных испытаний «Ориону» предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

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    11 апреля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить финансирование развития космической ядерной энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабмин при участии Роскосмоса и Росатома должен к 15 июня выделить необходимые средства из федерального бюджета. Финансирование начнётся с 2024 года и будет направлено на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России», передает ТАСС.

    Особое внимание в проекте уделяется развитию существующего научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики. Это позволит России занять лидирующие позиции в освоении космоса и обеспечит энергетическую независимость для будущих космических миссий.

    Развитие космической ядерной энергетики открывает перед Россией новые горизонты в освоении дальнего космоса. Ядерные энергетические установки обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, длительный срок службы и независимость от солнечного излучения. Это позволит проводить исследования на больших расстояниях от Солнца, включая Луну, Марс и другие объекты Солнечной системы.

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    11 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Разгонный блок «Орион» вывел на орбиту кубсат «Гагаринец»

    Tекст: Александра Юдина

    Разгонный блок «Орион», впервые запущенный в космос, успешно вывел на целевую орбиту малый космический аппарат (кубсат) «Гагаринец», созданный российской частной компанией Avant Space, сообщает Роскосмос.

    «Гагаринец» – это кубсат формата 3U, предназначенный для отработки элементов служебной платформы. Как сообщили в Роскосмосе, «Орион» продолжает выведение испытательной нагрузки на заданную орбиту, передает ТАСС.

    Как отметили в Роскосмосе, успешный запуск «Ангара-А5» и «Ориона» с кубсатом «Гагаринец» стал важным шагом в развитии российской космической программы.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

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    11 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Роскосмос назвал запуск «Ангары-А5» новой главой в биографии Восточного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного «открыл новую главу» в биографии этого космодрома, сообщили в государственной корпорации Роскосмос.

    «Ангара-А5» открыла новую главу в биографии Восточного», – говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

    Также к этому посту прикреплены фотографии в момент пуска ракеты.

    Напомним, в четверг первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен. Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.

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    11 апреля 2024, 13:34 • Новости дня
    Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль поздравляет российских ракетчиков по случаю запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

    В четверг после двух отмен первая ракета-носитель «Ангара-А5» произвела успешный старт с Восточного. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.

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    12 апреля 2024, 09:29 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву

    Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в День космонавтики подписал указ о присвоении звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, а также наградил орденом Гагарина белорусскую космонавтку Марину Василевскую.

    Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

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    12 апреля 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС

    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС Новицким и Василевской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с космонавтами Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской.

    «Сегодня праздник – День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, – это только внешнее проявление нашей совместной деятельности», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Новицкий и Василевская стали участниками экспедиции на Международную космическую станцию, куда 25 марта их доставил российский корабль «Союз МС-25», передает РИА «Новости». Они вернулись на Землю 6 апреля вместе с американской Лорал О'Хара.

    Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская – первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Указом президента России Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами.

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    12 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле
    Путин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космическая отрасль тесно связана со многими другими, ее развитие помогает решать множество задач на Земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

    «Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Российские власти уделяют большое внимание развитию космической отрасли, отметил Путин. Он напомнил, что в России реализуется программа развития космической деятельности.

    «У нас программа [развития космической деятельности] в России до 2030 года, а потом до 2036 года сверстана, мы над ней работаем постоянно. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС.

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