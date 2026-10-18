С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
В РАН сочли реалистичным план создания российской АЭС на Луне
В РАН назвали реалистичным запуск российской АЭС на Луне
Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков заявил, что планы по созданию малой отечественной атомной электростанции на Луне вполне осуществимы.
Калмыков на на полях конференции SKIF-2026 рассказал, что создание малой отечественной атомной электростанции на поверхности луны является реалистичным сценарием, так как подобные установки уже имеют длительный опыт эксплуатации, передает ТАСС.
«Малые энергетические установки – это то, что давно эксплуатируется, что не требует, как говорится, частой смены самого материала, который является энергоносителем. Поэтому, мне кажется, это то, что как раз и нужно. Я думаю, не только мы рассматриваем такую возможность», – сказал он.
Ранее генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции.
Летом были объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне.
В прошлом году Китай также собрался построить атомную электростанцию на спутнике Земли.