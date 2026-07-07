  • Новость часаКиев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
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    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 09:22 • Новости дня

    Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

    Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы ФРГ планируют развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки, создав крупнейшую после американской Starlink военную спутниковую сеть.

    Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

    Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

    Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

    Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

    В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

    В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.

    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки

    Потери ВСУ при освобождении Константиновки превысили 13,5 тыс. человек

    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе операции по освобождению города Константиновка в ДНР украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, сообщили в Минобороны.

    За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тыс. военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отмечает Минобороны.

    «В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», – заявил Рудской.

    По его словам, город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от остатков украинских формирований. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, и штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. иПри штурме города российские подразделения разделили силы противника на отдельные очаги.

    За предшествующую неделю украинская армия потеряла на этом участке фронта более 500 солдат.

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    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

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    4 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке

    Военкор Поддубный рассказал о ликвидации узлов обороны ВСУ в Константиновке

    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке
    @ Sergii Kharchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие успешно зачистили укрепленные районы обороны противника в Константиновке, продолжая наступление в сторону Дружковки, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Вооруженные силы России взяли под контроль все участки Константиновки, где располагались опорные пункты ВСУ, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    В числе освобожденных территорий – частный сектор на юго-западе, высотные микрорайоны «Южный» и «Второй», а также район «Цинковый», где находились пункты управления и базы беспилотников.

    Помимо этого, зачищены административные здания в микрорайоне «Центральный», квартал «Красный городок» и промышленные зоны металлургического комбината «Мегатекс» и завода «Автостекло». Также под контроль перешли узел у железнодорожного вокзала, завод «Стройстекло» и исторический центр с множеством бункеров. Освобождены промзона завода утяжелителей и территория животноводческого комплекса.

    Подразделения не сбавляют темп и вместе с группировкой «Центр» продвигаются к следующему рубежу – Дружковке. Позиции украинских сил отброшены на несколько километров, идут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Как сообщил генерал-полковник Сергей Рудской, войска группировок «Южная» и «Запад» уверенно продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации, а группировка «Центр» прорвала мощную линию обороны, строившуюся с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Владимиру Путину показали кадры контроля над всеми узлами обороны противника в данном населенном пункте.

    Группировка войск «Южная» завершает зачистку городских кварталов от мелких отрядов украинских боевиков.

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    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    4 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска гарантированно завершат миссию по по освобождению Донбасса в строгом соответствии с приказами верховного главнокомандующего, заявили в Минобороны.

    Вооруженные силы России обязательно доведут до логического финала порученную миссию, передает Минобороны. Соответствующую информацию в ходе выступления перед журналистами озвучил первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», – заявил начальник Главного оперативного управления на специальном брифинге ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Южная» завершает зачистку кварталов Константиновки от украинских боевиков.

    Освобожденный населенный пункт является ключом к Краматорско-Славянской агломерации.

    Этот город выступал одним из четырех главных украинских городов-крепостей в Донбассе.

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    6 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет

    Польша и США подписали соглашение о производстве крылатых ракет Barracuda-500

    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет
    @ REUTERS/Hollie Adams

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.

    Торжественную церемонию подписания документа в понедельник транслировало местное телевидение, передает РИА «Новости». Соглашение заключили польские оборонные предприятия PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries.

    Документ предусматривает поэтапную локализацию. Сначала на территории Польши организуют крупноузловую сборку, а затем начнется полноценное производство этих автономных крылатых ракет.

    Barracuda-500 представляет собой дозвуковой боеприпас большой дальности. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 926 километров, развивая скорость 0,74 маха. Она несет боевую часть весом 45 килограммов и может применяться как с наземных, так и с воздушных носителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон объявил о планах закупки тысяч недорогих крылатых ракет у компании Anduril.

    В июне этот американский оборонный подрядчик заинтересовался покупкой японского завода Nissan для выпуска военных беспилотников.

    Ранее премьер-министры Великобритании и Польши подписали двустороннее соглашение о совместном производстве ракет.

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    5 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Писториус: Германия внесет в военный пакет Украины рекордный взнос

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия собирается внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета поддержки Киева, заявил министр обороны Борис Писториус.

    «Она (доля Германии – прим. ВЗГЛЯД), несомненно, будет самым большим отдельным взносом», – заявил глава оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом точные цифры ассигнований Берлина названы не были.

    По словам Писториуса, украинские власти рассчитывают на финансирование не только за счет европейских кредитов, но и из нового фонда поддержки. Общая сумма средств в рамках этой инициативы достигает 70 млрд евро.

    Ранее в НАТО договорились предоставить Киеву дополнительное финансирование для продолжения конфликта до конца 2027 года в размере 10 млрд евро.

    В начале июня сообщалось о планах НАТО выделить Украине 70 млрд евро.

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    4 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus
    Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus
    @ Jerry Andre/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине не нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториусу был задан вопрос, выступает ли он за поставки этого вооружения Киеву. «Я не думаю, что Украине все еще нужны Taurus», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    По его мнению, украинская тактика нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России с помощью беспилотников работает, передает n-tv.de.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    Кроме того, объединение ПВО в сетецентрическую структуру позволит разным подразделениям работать не только эффективнее, но и подвергать себя гораздо меньшему риску.

    Президент России Владимир Путин заявил, что атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск.

    Посольство ФРГ в России заявило об отсутствии поставок ракет Taurus на Украину.

    Писториус ранее заявлял об отказе Берлина поставить Украине ракеты большой дальности Taurus несмотря на новый запрос Киева.

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    5 июля 2026, 06:28 • Новости дня
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе флота сообщили, что маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. Учения проводятся совместно с военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

    «Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», – уточнили в пресс-службе ТОФ.

    Там отметили, что программы российских и китайских кораблей на учениях согласованы.

    Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководителям предстоящих учений о прибытии сил. В отряд вошли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

    От ВМС НОАК в маневрах задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы России и Китая провели в августе 2025 года совместные маневры «Морское взаимодействие-2025» в районе Владивостока.

    Эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», а также подводная лодка, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» посетили Владивосток.

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    4 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    WSJ: Китай выдавил немецких производителей в КНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конкуренция и двукратная разница в ценах заставляют немецкий бизнес массово сокращать персонал и переносить промышленные мощности в Китай, пишет The Wall Street Journal.

    Высокое качество местных товаров и низкая стоимость производства наносят серьезный удар по фундаменту германской промышленности, передает «Царьград» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Основу экономики европейской страны традиционно составляют многочисленные нишевые предприятия среднего бизнеса, которые теперь стремительно теряют позиции.

    Азиатские корпорации быстро сокращают технологический разрыв и повышают уровень исполнения. При этом они предлагают продукцию по ценам, которые в два раза ниже предложений европейских конкурентов. Сложившаяся ситуация ставит немецкие заводы в уязвимое положение и заставляет искать пути для выживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство концерна Volkswagen назвало текущую ситуацию угрожающей существованию компании. Немецкий автопроизводитель запланировал масштабное сокращение 19 тыс. сотрудников на своих предприятиях.

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    4 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Полиция Германии зафиксировала десятки преступлений во время съезда партии АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Левые радикалы спровоцировали массовые уличные беспорядки и напали на журналистов во время проведения федерального собрания правой оппозиции в немецком Эрфурте.

    Правоохранительные органы федеральной земли Тюрингия отчитались о десятках инцидентов, произошедших во время мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает РИА «Новости». Агрессивно настроенные левые экстремисты устроили волнения на улицах города.

    «Итоги сегодняшней операции в Эрфурте… К настоящему моменту зарегистрировано 48 преступлений и 11 административных правонарушений. Расследования продолжаются», – заявили представители ведомства в соцсети.

    Федеральный съезд АдГ проходит 4 и 5 июля. На фоне масштабных протестных акций нападению подверглась съемочная группа новостного портала Apollo News, освещавшая демонстрации леворадикалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты съезда в Эрфурте переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя партии.

    В прошлом году представители политической силы оспорили подозрения в экстремизме в Федеральном конституционном суде Германии.

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    5 июля 2026, 08:32 • Новости дня
    В России создали гоночный дрон против беспилотников ВСУ

    ОКБ «Альфа» модернизировало гоночный дрон для борьбы с БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Альфа» проводит модернизацию беспилотника «Изделие-98/7» гоночного типа, чтобы приспособить его для применения против беспилотной авиации ВСУ, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Опытно-конструкторское бюро «Альфа» проводит модернизацию беспилотного летательного аппарата «Изделие-98/7» гоночного типа для применения против беспилотной авиации ВСУ, передает ТАСС. Главный технический специалист ОКБ сообщил о новых возможностях аппарата.

    «Данный беспилотник гоночного типа подходит больше для штурмовых подразделений, где не нужно уничтожать цели в тылу противника. Дальность у него около 3 км, но можно растянуть до 7. Его отличительная черта от всех остальных состоит в том, что у него скоростные моторы стоят. Он не несет большую нагрузку. Мы его сейчас стараемся переработать для применения против беспилотной авиации противника», – рассказал представитель бюро.

    Специалист уточнил, что дрон несет небольшой заряд, однако способен быстро достигать цели, развивая скорость свыше 140 км/ч. Для выполнения задач в темное время суток аппарат дополнительно оснащен камерой ночного видения. В исходном варианте беспилотник уже прошел успешные испытания в зоне СВО, получив положительные отзывы военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения начали боевые испытания новейшего перехватчика беспилотников с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал о передаче мобильным группам специальных FPV-перехватчиков.

    Ранее бойцы батальона противодействия БПЛА сбили за день свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    4 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ и устремились к Дружковке

    Минобороны: Группировка «Центр» продвигается к Дружковке и Доброполью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения армии России после освобождения Константиновки продолжили стремительное наступление, преодолев мощные оборонительные рубежи противника и завязав бои на новых направлениях в Донбассе.

    Вооруженные силы России развивают успех на донецком направлении, сообщает Минобороны.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что передовые части группировки «Центр» вышли к населенным пунктам Доброполье и Анновка.

    «В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка», – сообщил представитель ведомства.

    В министерстве обороны уточнили, что украинские формирования отброшены на несколько километров от Константиновки. Российские штурмовые отряды уже ведут активные бои на окраинах Алексеево-Дружковки.

    Войскам удалось преодолеть мощный оборонительный рубеж, который возводился киевскими властями с 2014 года. Рудской подчеркнул, что все поставленные верховным главнокомандующим задачи по освобождению Донбасса будут обязательно выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника в этом городе.

    Ранее глава государства заявил о выходе российских подразделений непосредственно к Доброполью.

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    5 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель спрогнозировала досрочные выборы в Германии в 2027 году

    Tекст: Антон Антонов

    Парламентские выборы в Германии могут пройти в 2027 году – на два года раньше запланированного срока, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году», – приводит слова Вайдель РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вайдель переизбрана на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии».

    В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства Германии, но Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции покинуть свой пост на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.

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