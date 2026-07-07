Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

Tекст: Мария Иванова

Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

«В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.