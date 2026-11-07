Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка аппарат
Роскосмос: Запущенный ракетой «Союз-2.1б» аппарат вывели на целевую орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно доставила космический аппарат на расчетную орбиту, бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно доставила космический аппарат на целевую орбиту. Старт и выведение аппарата прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.
После пуска ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В настоящее время космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.
Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Космические войска Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.
Летом Министерство обороны сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.