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Совбез назвал Starlink и OneWeb угрозой для суверенных государств
Совбез России предупредил об угрозе дестабилизации из-за Starlink и OneWeb
Члены научно-экспертного совета Совета безопасности России заявили, что сервисы спутниковой связи Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.
Члены президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России провели совещание по вопросам использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет в интересах информационной безопасности страны, передает РИА «Новости».
«В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
В ведомстве уточнили, что в первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb. Эти системы проводят активную экспансию в странах, заинтересованных в ускоренной цифровизации национальных экономик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.
Во вторник немецкие правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации поджога терминала Starlink в Польше.
В прошлом месяце американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР.