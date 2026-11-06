Совбез назвал Starlink и OneWeb угрозой для суверенных государств

Совбез России предупредил об угрозе дестабилизации из-за Starlink и OneWeb

Tекст: Тимур Шайдуллин

Члены президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России провели совещание по вопросам использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет в интересах информационной безопасности страны, передает РИА «Новости».

«В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb. Эти системы проводят активную экспансию в странах, заинтересованных в ускоренной цифровизации национальных экономик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

Во вторник немецкие правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации поджога терминала Starlink в Польше.

В прошлом месяце американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР.