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В Глазго прошли задержания после беспорядков в ночь Гая Фокса
Guardian: В Глазго задержали семь человек после беспорядков в ночь Гая Фокса
В шотландском Глазго правоохранительные органы задержали семь человек в результате массовых беспорядков, произошедших во время празднования ночи Гая Фокса, когда участники акции закидали экстренные службы фейерверками.
В ходе уличных акций участники беспорядков забрасывали пиротехникой автомобили экстренных служб. В результате загорелась одна из полицейских машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian.
Травмы получили полицейский и сотрудник скорой помощи. Из-за агрессивного поведения толпы пожарным пришлось прервать работу. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и продолжают патрулировать район.
Для борьбы с правонарушителями местные власти задействовали самое большое число сотрудников полиции со времени визита президента США Дональда Трампа в 2025 году.
Ночь Гая Фокса отмечается в Великобритании в ночь на 5 ноября в память о провале Порохового заговора, когда католики планировали взорвать здание парламента. По традиции в этот праздник запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.
В воскресенье правоохранительные органы Нидерландов предотвратили массовые беспорядки в центре Гааги.