На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.2 комментария
В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту
Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.
«Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.
По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.
В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.