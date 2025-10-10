Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Handelsblatt: Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году
Берлин инициировал программу по оснащению Бундесвера шестью сотнями комплексов Skyranger, что должно повысить уровень защиты от беспилотников, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Министерстве обороны ФРГ.
Правительство Германии планирует закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления оснащения Бундесвера, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Решение обусловлено необходимостью повышения обороноспособности армии.
Как отмечает издание, все комплексы должны поступить в войска к 2030 году. Для реализации этого масштабного заказа оборонные концерны Rheinmetall и Hensoldt намерены расширить свои производственные мощности.
С 2027 года компания Hensoldt собирается ежегодно выпускать около 1 тыс. радаров, входящих в оснащение Skyranger. Эти меры позволят обеспечить своевременную поставку заявленного объема систем для немецкой армии.
