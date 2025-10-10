Handelsblatt: Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Германии планирует закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления оснащения Бундесвера, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Решение обусловлено необходимостью повышения обороноспособности армии.

Как отмечает издание, все комплексы должны поступить в войска к 2030 году. Для реализации этого масштабного заказа оборонные концерны Rheinmetall и Hensoldt намерены расширить свои производственные мощности.

С 2027 года компания Hensoldt собирается ежегодно выпускать около 1 тыс. радаров, входящих в оснащение Skyranger. Эти меры позволят обеспечить своевременную поставку заявленного объема систем для немецкой армии.

